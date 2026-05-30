Для мене вона завжди була великим джерелом натхнення: Бенчич – про матч зі Світоліною на Ролан Гаррос

У п'ятницю, 29 травня, Белінда Бенчич (11) уперше в кар'єрі змогла пробитись до 1/8 фіналу на Ролан Гаррос, після чого на корті поділилась очікуваннями від майбутнього протистояння з Еліною Світоліною.

Її слова передає BTU.

Швейцарська спортсменка заявила, що не дуже б хотіла грати з першою ракеткою України на цій стадії. Вона зізналась, що одеситка для неї є прикладом, адже змогла тріумфально повернутись у теніс після народження дитини, чим її надихає.

"Шкода, що нам знову доведеться грати одна проти одної. Знаєте, для мене вона завжди була великим джерелом натхнення – те, як вона з усім справляється, як повернулася та в якій вона чудовій формі. Гадаю, це буде чудовий матч. Безперечно, цього року вона у прекрасній формі, і я щиро радію за неї. Тож я дуже сподіваюся, що це буде класний поєдинок і ми знову зможемо влаштувати своєрідну битву мам", – сказала Белінда.

Зазначимо, що це буде сьоме очне протистояння між суперницями. Наразі перевагу 4:2 має українка.

Матч між Бенчич і Світоліною відбудеться 31 травня. Початок зустрічі стане відомий пізніше.