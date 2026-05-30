Він був кращим у ключові моменти: Джокович відреагував на ранній виліт із Ролан Гаррос

Сербський тенісист Новак Джокович (4) висловився про свою несподівану поразку від Жоау Фонсеки (30) у третьому колі Ролан Гаррос.

Його слова передає пресслужба турніру.

"Ноле" віддав належне своєму супернику. Він заявив, що той був кращим у вирішальні моменти зустрічі.

"Це був просто неймовірний виступ з його боку… Я не думаю, що я зробив багато помилок у своїй грі. Він просто був кращим. Чудовий матч, у якому взагалі було приємно взяти участь. Дуже прикро програти, ведучи 2:0 за сетами. Але велика заслуга Жоау – він справді заслужив цю перемогу. Без сумніву, він був кращим у ключові моменти, у вирішальних четвертій та п'ятій партіях. Були неймовірні розіграші й удари, і він знаходив фантастичні лінії. Це було просто неймовірно з його боку", – сказав Джокович.

Зазначимо, що Фонсека став лише другим гравцем в історії, який обіграв Джоковича, поступаючись 0:2 за сетами. Вперше це сталося також на Ролан Гаррос у далекому 2010 році, коли серб поступився Юргену Мельцеру.

Наступним суперником бразильця на турнірі буде Каспер Рууд (16). Вони визначатимуть сильнішого 31 травня.