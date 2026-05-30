Українська правда
Усі розділи

Ролан Гаррос 2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Теніс Ролан Гаррос

Він був кращим у ключові моменти: Джокович відреагував на ранній виліт із Ролан Гаррос

Денис Іваненко — 30 травня 2026, 08:17
Він був кращим у ключові моменти: Джокович відреагував на ранній виліт із Ролан Гаррос
Новак Джокович
Getty images

Сербський тенісист Новак Джокович (4) висловився про свою несподівану поразку від Жоау Фонсеки (30) у третьому колі Ролан Гаррос.

Його слова передає пресслужба турніру.

"Ноле" віддав належне своєму супернику. Він заявив, що той був кращим у вирішальні моменти зустрічі.

"Це був просто неймовірний виступ з його боку… Я не думаю, що я зробив багато помилок у своїй грі. Він просто був кращим. Чудовий матч, у якому взагалі було приємно взяти участь. Дуже прикро програти, ведучи 2:0 за сетами. Але велика заслуга Жоау – він справді заслужив цю перемогу.

Без сумніву, він був кращим у ключові моменти, у вирішальних четвертій та п'ятій партіях. Були неймовірні розіграші й удари, і він знаходив фантастичні лінії. Це було просто неймовірно з його боку", – сказав Джокович.

Зазначимо, що Фонсека став лише другим гравцем в історії, який обіграв Джоковича, поступаючись 0:2 за сетами. Вперше це сталося також на Ролан Гаррос у далекому 2010 році, коли серб поступився Юргену Мельцеру.

Наступним суперником бразильця на турнірі буде Каспер Рууд (16). Вони визначатимуть сильнішого 31 травня.

Читайте також :
Для мене вона завжди була великим джерелом натхнення: Бенчич – про матч зі Світоліною на Ролан Гаррос
Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Новак Джокович Ролан Гаррос Жуан Фонсека

Ролан Гаррос

Для мене вона завжди була великим джерелом натхнення: Бенчич – про матч зі Світоліною на Ролан Гаррос
Суперницею Світоліної в 1/8 фіналу Ролан Гаррос стане 11 ракетка світу
Олійникова, Стародубцева і Кіченок вийдуть на корти Ролан Гаррос 30 травня: анонс матчів
Джокович програв у третьому колі Ролан Гаррос на 20 років молодшому супернику
Світоліна: Дуже люблю Ролан Гаррос, це майже мій домашній турнір Grand Slam

Останні новини