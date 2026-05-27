Найбільший успіх у кар'єрі: огляд перемоги Стародубцевої над Рибакіною на Ролан Гаррос

Юлія Стародубцева (55) створила наразі найбільшу сенсацію Ролан Гаррос, що триває на грунтових кортах Парижа. В матчі другого кола мейджора українська тенісистка в трьох сетах обіграла другу ракетку світу, переможницю Australian Open-2026, Єлену Рибакіну з Казахстану.

Огляд матчу

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €25,940,000

Друге коло, 27 травня

Юлія Стародубцева (Україна) – Єлена Рибакіна (Казахстан) 3:6, 6:1, 7:6(4)

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Стародубцева зіграє проти переможниці матчу між Гейлі Баптист (26, США) та Ван Сіюй (148, Китай).

Юлія здобула свою найрейтинговішу перемогу в кар'єрі та як мінімум повторила свій минулорічний успіх на паризькому мейджорі, коли вона дісталася до третього кола змагань.

Нагадаємо, що раніше у третій раунд Ролан Гаррос вийшли Еліна Світоліна (7) і Марта Костюк (15). Дар'ї Снігур (93) цього зробити не вдалося.