Українська правда
Усі розділи

Ролан Гаррос 2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking

Юлія Стародубцева: Не кажіть мені, з ким я граю у другому колі

Ігор Грачов — 24 травня 2026, 22:31
Instagram
Юлія Стародубцева: Не кажіть мені, з ким я граю у другому колі

Четверта ракетка України Юлія Стародубцева вже має досвід успішних виступів на Ролан Гаррос. Минулого сезону тенісистка дійшла до третього кола змагань.

Після перемоги у стартовому матчі нинішнього турніру Стародубцева поділилася з журналістом "Чемпіона" Ігорем Грачовим деталями вдалого матчу проти "нейтральної" Анни Блінкової та нюансами підготовки до виступів.

Юліє, ми перетнулися ще вранці на стадіоні. Твоя концентрація буквально зашкалювала. Ти вже тоді була повністю в матчі?

У матчі я була ще три дні тому. На попередньому турнірі в мене був дуже поганий поєдинок, і це лише ускладнювало ситуацію. Що більше думаєш – то більше накопичується стрес. Але після першого кола він нарешті відпустив. Мені дуже потрібно було пройти далі, тому зараз почуваюся значно краще.

До матчу ми ще повернемося. Як ти відреагувала на жеребкування? Адже з Анною Блінковою в тебе негативний баланс особистих зустрічей.

Скажу відверто – певний тиск був. Але водночас було й розуміння, що, попри поразку в останньому матчі, ти можеш обіграти цю суперницю. Треба було зосередитися на своїй грі й робити те, що вмієш найкраще. Хоча, на мою думку, ані в мене, ані в неї не все вийшло.

Поясни. будь ласка.

Думаю, у ключові моменти я просто зіграла ефективніше. Рахунок це не дуже відображає, але матч був доволі рівним.

Ти вже добре знаєш Блінкову. З якою стратегією виходила на матч?

Вона – більше хардова гравчиня. А мені, своєю чергою, подобається ґрунт. Люблю грати з висотою, обертанням, рухати суперницю по корту. І, здається, саме це створює їй дискомфорт. Якщо трохи привідкрити завісу – я намагалася підіймати м'яч вище й змушувати її більше бігати.

Юлія Стародубцева
Юлія Стародубцева
Getty images

У другому сеті в суперниці були шанси повернутися в гру. Такі побоювання тебе теж не полишали?

Думаю, вони виникають майже в усіх (сміється). І я не виняток.

Після матчу у вас був розбір із тренером Еріком Хехтманом?

Ми дійшли висновку, що сьогодні був дуже нервовий день. Я, м'яко кажучи, грала не надто добре. Але в нас і раніше був план, як вигравати не зі своєю найкращою грою. Перемагати не за рахунок А-гейму, а за рахунок В-гейму. Тобто коли в тебе багато чого не виходить, але ти все одно знаходиш спосіб перемогти завдяки запасному плану.

Тобі потрібно захищати минулорічний вихід у третє коло. Це додає тиску?

До речі, не кажіть мені, з ким я граю у другому колі. Я поки не знаю й не хочу знати (сміється). А щодо тиску – він був перед стартовим матчем. Зараз його майже немає. Навіть у разі поразки я не втрачу багато позицій у рейтингу.

Ти згадувала про стрес останніх днів. Це настільки вплинув виступ у Рабаті?

(Після паузи) Ну… так, є таке. У Римі теж був поганий матч. Такі речі впливають на загальну впевненість.

Невже поразки настільки важко відпускаєш?

Насправді – навпаки. Але вони все одно не зникають безслідно. Ці думки тихенько сидять десь у голові, у закутках. Наче й не чіпляють тебе напряму, але ти знаєш, що вони поруч.

Попереду в тебе два дні відпочинку. Плануєш влаштувати собі справжній вихідний?

Так, і дуже цього хочу. Останні дні були напрочуд напруженими. Завтра приділю годину тенісу, а потім планую провести час із сім'єю. Сюди приїхала моя тітка з двоюрідними братом і сестрою. Я не бачила їх два роки, тому для мене це буде чиста радість.

Хочу завершити нашу розмову трохи нестандартним питанням.

Добре, давайте.

Блінчики любиш?

Після сьогоднішнього дня – ще більше (сміється). Якщо з варенням, то обов'язково з шовковиці. Не впевнена, що багато хто його куштував. У нас у Новій Каховці воно було дуже популярним. Далі – абрикосовий джем. Але безумовне перше місце – зі згущеним молоком.

Ігор Грачов, спеціально для "Чемпіона" з Парижа

Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Ролан Гаррос Юлія Стародубцева ексклюзив