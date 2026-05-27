Стародубцева: Здивована, що змогла обіграти Рибакіну

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (55) прокоментувала сенсаційну перемогу над Єленою Рибакіною (2) в другому раунді Ролан Гаррос-2026.

"Навіть не можу описати, що я відчуваю. Єлена – одна з найсильніших суперниць, вона дуже класно б'є по м'ячу. Чесно кажучи, я здивована, що змогла зробити це сьогодні, це було непросто.

Програний перший сет? Рибакіна – одна із найсильніших тенісисток, і не можна було сподіватися на те, що матч проти неї буде складатися легко. Але я рада, що все завершилося так вдало.

Турнір у Парижі чудовий. Грунт – далеко не найгірше покриття для мене, до того ж, по ходу матчу я відчувала підтримку на трибунах, за що дуже вдячна. Це було дуже приємно", – заявила українка в післяматчевому інтерв'ю на корті.