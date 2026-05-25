Визначилася суперниця Стародубцевої у другому раунді Ролан Гаррос

Володимир Слюсарь — 25 травня 2026, 16:11
Друга ракетка світу Єлена Рибакіна, яка представляє Казахстан, стала суперницею Юлії Стародубцевої (55) у другому колі Ролан Гаррос.

Рибакіна впевнено обіграла словенку Вероінку Ер'явець (84) у першому раунді.

Гра тривала 1 годину 16 хвилини і завершилася з рахунком 6:2, 6:2.

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: €25,940,000
Перше коло, 25 травня

Вероніка Ер'явець (Словенія) – Єлена Рибакіна (Казахстан) 2:6, 2:6

Варто зазначити, що Єлена Рибакіна - переможниця Australian Open 2026.

Нагадаємо, що Юлія Стародубцева впевнено обіграла росіянку Анну Блінкову (99) у першому колі Ролан Гаррос і вийшла у другий раунд змагань.

