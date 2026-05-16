Не стримала сліз: суперниця Світоліної розплакалася та вдарила себе ракеткою у фіналі Риму

Перша ракетка України Еліна Світоліна стала переможницею турніру серії WTA 1000 Rome, здолавши у фіналі четверту ракетку світу Коко Гофф.

Матч тривав майже три години та завершився перемогою українки з рахунком 6:4, 6:7(3), 6:2.

Втім, одним із найобговорюваніших моментів фіналу стала емоційна реакція американської тенісистки після програного першого сету.

22-річна Гофф не змогла стримати сліз просто під час матчу. Камери трансляції зафіксували, як американка розплакалася, а потім у розпачі кілька разів вдарила себе ракеткою по голові.

Емоційний епізод миттєво завірусився у соцмережах та викликав бурхливе обговорення серед фанатів тенісу.

Нагадаємо, суперниці зустрічалися вшосте, українка здобула четверту перемогу, три з них – поточного року. Світоліна втретє виграла турнір в Римі, попередні звитяги датуються 2017-2018 роками.

Читайте також : Світоліна підніметься мінімум на 8 позицію рейтингу WTA за підсумками турніру в Римі

Титул у столиці Італії став для Еліни 20-м на рівні WTA у 25 зіграних фіналах. На "тисячниках" одеситка виграла 5 із 6 вирішальних поєдинків (три з трьох на грунті).

Раніше повідомлялося, що Світоліна вже у травні повторила свій кар'єрний рекорд сезону на турнірах WTA 1000.