Костюк дізналася першу суперницю по трав’яному турніру в Лондоні

Українська тенісистка Марта Костюк (15) дізналася ім'я своєї першої суперниці по основній сітці трав'яного турніру WTA 500 Queen's Club у Лондоні.

Українка отримала п'ятий номер посіву на турнірі. У першому раунді вона зіграє проти господарки змагань, Міки Стойсавлевич (288). 17-річна спортсменка, що вважається однією з головний молодих надій британського тенісу, отримала вайлд-кард від організаторів турніру.

Турнір у Queen's Club пройде з 8 до 14 червня. На ньому відбудеться повернення у великий теніс легендарної Серени Вільямс, яка зіграє в парному розряді разом із Вікторією Мбоко.

Раніше своїх перших суперниць по трав'яному турнірі WTA 250 у нідерландськоve Гертогенбосі дізналися українки Даяна Ястремська (45) і Дар'я Снігур (93).