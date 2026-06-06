Ястремська і Снігур отримали стартових суперниць на першому трав'яному турнірі сезону
Даяна Ястремська
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Українські тенісистки Даяна Ястремська (45) і Дар'я Снігур (93) дізналися стартових суперниць на турнірі серії WTA 250 у нідерландському Гертогенбосі. Це перше змагання, яке відбудеться на траві, у поточному сезоні. Матчі пройдуть з 8 по 14 червня.
Ястремська зустрінеться з шостою сіяною чешкою Сарою Бейлек (35). Тенісистки провели між собою один поєдинок, у кінці березня в Чарльстоні, українка перемогла в трьох сетах.
Снігур зіграє проти відомої іспанки Паули Бадоси (119), яка отримала вайлд-кард. Спортсменки жодного разу не перетиналися в очних зустрічах.
Нагадаємо, на нещодавньому Ролан Гаррос Снігур створила несподіванку, обігравши у першому колі 21 ракетку світу Клару Таусон із Данії.
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