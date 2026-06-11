Світоліна досягла вражаючої суми зароблених призових за кар'єру

Перша ракетка Украни Еліна Світоліна після виходу у чвертьфінал Ролан Гаррос досягла позначки в 30 мільйонів доларів зароблених призових.

Про це повідомляє офіційний сайт WTA.

Зі своїм показником Світоліна посідає 12 місце за призовими в історії жіночого тенісу. Лідирує з величезним відривом легендарна американка Серена Вільямс.

Топ-12 лідерок за призовими за кар'єру

Серена Вільямс (США) – $94,816,730 Аріна Сабалєнка (-) – $49,791,607 Іга Швьонтек (Польща) – $45,620,704 Вінус Вільямс (США) – $43,077,000 Симона Халеп (Румунія) – $40,236,618 Вікторія Азаренка (-) – $38,890,473 Марія Шарапова (-) – $38,777,962 Петра Квітова (Чехія) – $37,653,615 Каролін Возняцкі (Данія) – $36,479,231 Коко Гофф (США) – $32,640,670 Анжелік Кербер (Німеччина) – $32,545,460 Еліна Світоліна (Україна) – $30,029,324

Серед українок найближчою переслідувачкою Світоліної є Марта Костюк. В активі другої ракетки України 9,1 млн доларів призових.

Нагадаємо, що організатори Вімблдона оголосили про збільшення розміру призового фонду цьогорічного турніру на 20%.