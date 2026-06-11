Світоліна досягла вражаючої суми зароблених призових за кар'єру
Еліна Світоліна
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Перша ракетка Украни Еліна Світоліна після виходу у чвертьфінал Ролан Гаррос досягла позначки в 30 мільйонів доларів зароблених призових.
Про це повідомляє офіційний сайт WTA.
Зі своїм показником Світоліна посідає 12 місце за призовими в історії жіночого тенісу. Лідирує з величезним відривом легендарна американка Серена Вільямс.
Топ-12 лідерок за призовими за кар'єру
- Серена Вільямс (США) – $94,816,730
- Аріна Сабалєнка (-) – $49,791,607
- Іга Швьонтек (Польща) – $45,620,704
- Вінус Вільямс (США) – $43,077,000
- Симона Халеп (Румунія) – $40,236,618
- Вікторія Азаренка (-) – $38,890,473
- Марія Шарапова (-) – $38,777,962
- Петра Квітова (Чехія) – $37,653,615
- Каролін Возняцкі (Данія) – $36,479,231
- Коко Гофф (США) – $32,640,670
- Анжелік Кербер (Німеччина) – $32,545,460
- Еліна Світоліна (Україна) – $30,029,324
Серед українок найближчою переслідувачкою Світоліної є Марта Костюк. В активі другої ракетки України 9,1 млн доларів призових.
Нагадаємо, що організатори Вімблдона оголосили про збільшення розміру призового фонду цьогорічного турніру на 20%.