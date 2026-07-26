Світоліна зачарувала фанатів розкішним відпочинком: сукні, яхта і фото в купальнику

Перша ракетка України Еліна Світоліна потішила своїх прихильників новою серією атмосферних світлин із літнього відпочинку після завершення виступу на Вімблдоні.

Українська тенісистка опублікувала на своїй офіційній сторінці в Instagram яскраву добірку фотографій, зроблених під час відпочинку на яхті. На знімках Еліна позує у кількох вишуканих сукнях, а також демонструє чудову спортивну форму у стильному купальнику.

До публікації Світоліна додала короткий, але промовистий підпис:

"Насолоджуюся хорошими моментами".

Нагадаємо, напередодні Світоліна стала амбасадоркою клубу УПЛ Харків. Невдовзі перша ракетка України розповіла про свої футбольні вподобання.

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Раніше повідомлялося, що в оновленому рейтингу WTA Світоліна залишилася на 10 позиції.