Друга ракетка Росії оголосила про зміну громадянства
Дванадцята ракетка світу росіянка Дар'я Касаткіна змінила громадянство на австралійське.
Про це спортсменка повідомила на своїй сторінці в Instagram.
"Я рада повідомити вам усім, що моя заявка на постійне проживання була схвалена урядом Австралії. Австралія – місце, яке я люблю, воно неймовірно гостинне, і я почуваюся тут, як вдома. Мені подобається бувати в Мельбурні, і я з нетерпінням чекаю можливості влаштуватися там. У зв'язку з цим оголошую, що відтепер у своїй професійній тенісній кар'єрі я представлятиму Австралію.
Звичайно, деякі аспекти цього рішення далися нелегко. Я хочу висловити вдячність моїй родині, тренерам і всім, хто підтримував мене впродовж мого тенісного шляху. Я завжди буду з повагою і теплом ставитися до свого коріння, але я схвильована початком цієї нової глави у моїй кар'єрі та житті під прапором Австралії.
Дякую вам усім за розуміння та постійну підтримку!", – написала тенісистка.
27-річна Касаткіна наразі є другою ракеткою Росії. На її рахунку 8 титулів WTA в одиночному розряді, а також перемога на Кубку Біллі Джин Кінг 2021 року. Найвище в рейтингу підіймалася у жовтні 2022 року – на 8 позицію.
Нагадаємо, у лютому повідомлялося, що Касаткіна змінила громадянство на іспанське, проте потім цю новину було спростовано.