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Друга ракетка Росії оголосила про зміну громадянства

Станіслав Матусевич — 29 березня 2025, 00:35
Друга ракетка Росії оголосила про зміну громадянства
Дар'я Касаткіна
Getty images

Дванадцята ракетка світу росіянка Дар'я Касаткіна змінила громадянство на австралійське.

Про це спортсменка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Я рада повідомити вам усім, що моя заявка на постійне проживання була схвалена урядом Австралії. Австралія – місце, яке я люблю, воно неймовірно гостинне, і я почуваюся тут, як вдома. Мені подобається бувати в Мельбурні, і я з нетерпінням чекаю можливості влаштуватися там. У зв'язку з цим оголошую, що відтепер у своїй професійній тенісній кар'єрі я представлятиму Австралію.

Звичайно, деякі аспекти цього рішення далися нелегко. Я хочу висловити вдячність моїй родині, тренерам і всім, хто підтримував мене впродовж мого тенісного шляху. Я завжди буду з повагою і теплом ставитися до свого коріння, але я схвильована початком цієї нової глави у моїй кар'єрі та житті під прапором Австралії.

Дякую вам усім за розуміння та постійну підтримку!", – написала тенісистка.

27-річна Касаткіна наразі є другою ракеткою Росії. На її рахунку 8 титулів WTA в одиночному розряді, а також перемога на Кубку Біллі Джин Кінг 2021 року. Найвище в рейтингу підіймалася у жовтні 2022 року – на 8 позицію.

Нагадаємо, у лютому повідомлялося, що Касаткіна змінила громадянство на іспанське, проте потім цю новину було спростовано.

Дарья Касаткіна зміна громадянства

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