Друга ракетка Росії оголосила про зміну громадянства

Дванадцята ракетка світу росіянка Дар'я Касаткіна змінила громадянство на австралійське.

Про це спортсменка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Я рада повідомити вам усім, що моя заявка на постійне проживання була схвалена урядом Австралії. Австралія – місце, яке я люблю, воно неймовірно гостинне, і я почуваюся тут, як вдома. Мені подобається бувати в Мельбурні, і я з нетерпінням чекаю можливості влаштуватися там. У зв'язку з цим оголошую, що відтепер у своїй професійній тенісній кар'єрі я представлятиму Австралію.

Звичайно, деякі аспекти цього рішення далися нелегко. Я хочу висловити вдячність моїй родині, тренерам і всім, хто підтримував мене впродовж мого тенісного шляху. Я завжди буду з повагою і теплом ставитися до свого коріння, але я схвильована початком цієї нової глави у моїй кар'єрі та житті під прапором Австралії.

Дякую вам усім за розуміння та постійну підтримку!", – написала тенісистка.