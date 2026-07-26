Українка Кочерженко стала срібною призеркою чемпіонату Європи в категорії U-14

13-річна українська тенісистка Марія Кочерженко поступилася естонці Єлизаветі Анікіній у фіналі чемпіонату Європи вікової категорії U-14, який відбувався у чеському місті Мост із рахунком 6:3, 3:6, 2:6 й стала срібною призеркою змагань.

Чемпіонат Європи, U-14

Мост, Чехія, грунт

Фінал, 26 липня

Марія Кочерженко (Україна) – Єлизавета Анікіна (Естонія) 6:3, 3:6, 2:6

Марія стала третьою представницею України, яка зіграла в фіналі одиночного розряду чемпіонату Європи в категорії U-14. У 2012 році чемпіонкою цих змагань ставала Ольга Фрідман, а у 2017-му – Дар'я Лопатецька.

Разом із іншою українкою Анною Кузнєцовою Кочерженко стала бронзовою призеркою парного турніру чемпіонату Європи.

Нагадаємо, що напередодні у півфіналах одиночного розряду Кочерженко перемогла швейцарку Лів Бретшер, а Кузнєцова поступилася Анікіній.