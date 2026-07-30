Називайте мене дружиною: зірка тенісу підкорила мережу кадрами з медового місяця

Британська тенісистка Кеті Бултер продовжує насолоджуватися медовим місяцем після весілля з п'ятою ракеткою світу Алексом де Мінором та радувати шанувальників атмосферними світлинами з Італії.

Після розкішної церемонії одруження в Тоскані молодята вирушили до мальовничого Портофіно, де проводять романтичний відпочинок на узбережжі Лігурійського моря.

У своєму Instagram Бултер опублікувала серію фотографій, які миттєво привернули увагу підписників. Найбільше захоплення викликав її елегантний напівпрозорий білий образ, який багато хто порівняв із весільною сукнею.

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Не менш ефектним став і незвичайний купальник Gucci у тенісному стилі, який спортсменка поєднала з прозорою довгою спідницею та стильним капелюхом. Образ швидко став предметом обговорення серед фанатів, які засипали тенісистку компліментами.

Сам Алекс де Мінор обрав значно стриманіший стиль — білу лляну сорочку та кепку, тоді як Кеті не забула показати підписникам і неймовірні краєвиди Портофіно, де пара проводить свої перші дні у статусі чоловіка та дружини.

Публікацію тенісистка лаконічно підписала: "Називайте мене дружиною".

Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Марта Костюк запалила мережу гарячими знімками у купальнику.