Джокович переписав історію тенісу, встановивши абсолютний рекорд турнірів серії Grand Slam

Четверта ракетка світу Новак Джокович встановив історичне досягнення на Ролан Гаррос у матчі другого кола проти француза Валентина Роє (74).

Про це повідомляє Opta.

Зірковий серб став одноосібним рекордсменом за кількістю проведених поєдинків на одному "мейджорі" у Відкритій ері. Він став 120-м для "Ноле" в кар'єрі на Ролан Гаррос.

До цього Джокович ділив пальму першості з Роджером Федерером. Той мав у своєму активі 119 зустрічей на Вімблдоні.

Тенісисти з найбільшої кількістю матчів на одному турнірі Grand Slam

1. Новак Джокович (Ролан Гаррос) – 120

2. Роджер Федерер (Вімблдон) – 119

3. Роджер Федерер (Australian Open) – 117

4. Рафаель Надаль (Ролан Гаррос) – 116

5-6. Новак Джокович (Вімблдон та Australian Open) – 115

5-6. Джиммі Коннорс (US Open) – 115

Зазначимо, що в історичному поєдинку серб переміг у чотирьох сетах. Він здолав француза 6:3, 6:2, 6:7, 6:3.

В 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату Франції Новак зіграє проти Жоау Фонсеки (30). Гра відбудеться 29 травня.

Нагадаємо, що напередодні на цьому турнірі найбільшу перемогу в кар'єрі здобула Юлія Стародубцева. Вона переграла другу ракетку світу Єлене Рибакіну.