Українська правда
Усі розділи

Ролан Гаррос 2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Теніс Ролан Гаррос

Джокович переписав історію тенісу, встановивши абсолютний рекорд турнірів серії Grand Slam

Денис Іваненко — 28 травня 2026, 08:55
Джокович переписав історію тенісу, встановивши абсолютний рекорд турнірів серії Grand Slam
Новак Джокович
Getty images

Четверта ракетка світу Новак Джокович встановив історичне досягнення на Ролан Гаррос у матчі другого кола проти француза Валентина Роє (74).

Про це повідомляє Opta.

Зірковий серб став одноосібним рекордсменом за кількістю проведених поєдинків на одному "мейджорі" у Відкритій ері. Він став 120-м для "Ноле" в кар'єрі на Ролан Гаррос.

До цього Джокович ділив пальму першості з Роджером Федерером. Той мав у своєму активі 119 зустрічей на Вімблдоні.

Тенісисти з найбільшої кількістю матчів на одному турнірі Grand Slam

  • 1. Новак Джокович (Ролан Гаррос) – 120 
  • 2. Роджер Федерер (Вімблдон) – 119
  • 3. Роджер Федерер (Australian Open) – 117
  • 4. Рафаель Надаль (Ролан Гаррос) – 116
  • 5-6. Новак Джокович (Вімблдон та Australian Open) – 115
  • 5-6. Джиммі Коннорс (US Open) – 115

Зазначимо, що в історичному поєдинку серб переміг у чотирьох сетах. Він здолав француза 6:3, 6:2, 6:7, 6:3.

В 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату Франції Новак зіграє проти Жоау Фонсеки (30). Гра відбудеться 29 травня.

Нагадаємо, що напередодні на цьому турнірі найбільшу перемогу в кар'єрі здобула Юлія Стародубцева. Вона переграла другу ракетку світу Єлене Рибакіну.

Читайте також :
Костюк не зіграє у парному розряді Ролан Гаррос: відома причина
Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Новак Джокович Рекорд Ролан Гаррос

Новак Джокович

Усик назвав найкращих спортсменів в історії, виділивши українця та росіянина
Сіннер вийшов у чвертьфінал Мастерсу в Римі й повторив історичний рекорд Джоковича
Джокович програв майже вдвічі молодшому супернику в другому колі Мастерсу в Римі
Джокович не виступить на Мастерсі в Мадриді
Джокович знявся з Мастерсу в Монте-Карло, чоловік Світоліної отримав вайлд-кард

Останні новини