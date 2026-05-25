Це був складний раунд: Паоліні – про перемогу над Ястремською

Італійська тенісистка Жасмін Паоліні (13) оцінила старт на Ролан Гаррос-2026, де вона у першому колі переграла українку Даяну Ястремську (45).

Її слова передає BTU.

"Це був справді дуже складний перший раунд. Вона грає добре й виграла турнір два тижні тому, тому це був непростий старт. Я задоволена тим, як впоралася зі складними моментами, а також тим, як грала загалом. Думаю, я виконала хорошу роботу", – заявила італійка.

Також Паоліні розповіла, чи відчувала додаткову відповідальність через очікування від неї чергового успішного результату.

"Думаю, на початку року я, можливо, трохи тиснула на себе, але зараз почуваюся більш розслаблено. Я знаю, що маю знайти свій хороший рівень тенісу, і саме над цим працюю. Думаю, на останніх кількох турнірах я вже грала краще. Тобто я програла двом дуже сильним суперницям. Баптіст у Мадриді грала неймовірно, а в Римі – Мертенс. Тож вважаю, що мій рівень уже є. Мені просто потрібно продовжувати працювати, залишатися максимально зосередженою, тому що інколи моя концентрація падає. Але сьогодні, думаю, я виконала чудову роботу, і сподіваюся, що зможу зберегти цей рівень і в наступному матчі", – підсумувала Паоліні.

Зазначимо, що це була восьма зустріч італійки з Ястремською, у яких українка здобула лише одну перемогу.

Нагадаємо, що напередодні свої стартові матчі паризького мейджору виграли троє українок. Марта Костюк (15), Юлія Стародубцева (54) і Дар'я Снігур (95) вийшли у друге коло змагань.