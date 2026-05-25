Переможець Ролан Гаррос-2015 зворушливо попрощався з турніром у Парижі

Станіслав Матусевич — 25 травня 2026, 19:27
Швейцарський тенісист Стен Вавринка (113), чемпіон Ролан Гаррос-2015, поступився у першому колі цьогорічного турніру нідерландцю Єсперу де Йонгу (106) у своєму останньому матчі в кар'єрі на грунтових паризьких кортах і попрощався з глядачами.

Гра тривала 3 години 4 хвилини і завершилася з рахунком 3:6, 6:3, 3:6, 4:6.

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: €25,940,000
Перше коло, 25 травня

Стен Вавринка (Швейцарія) – Єспер де Йонг (Нідерланди) 3:6, 6:3, 3:6, 4:6

Оскільки в кінці поточного сезону 41-річний Вавринка завершує кар'єру, після матчу він тепло попрощався з Ролан Гаррос, де здобув один зі своїх трьох титулів Grand Slam.

"Мені не хочеться прощатися з вами тут. На жаль, це мій останній матч на Ролан Гаррос, але дякую вам. Я вас усіх люблю",  сказав тенісист.

Глядачі влаштували Вавринці стоячу овацію, а низка легенд тенісу висловили свою повагу видатному спортсмену.

Нагадаємо, що цього року професійну кар'єру завершує і 39-річний француз Гаель Монфіс. Напередодні Ролан Гаррос він зі своєю дружиною Еліною Світоліною стали переможцями дружнього парного турніру в Парижі.

