Несподівана підтримка: батьки Монфіса завітали на матч Світоліної на Ролан Гаррос

Переможний старт Еліни Світоліної на Ролан Гаррос запам'ятався не лише напруженою боротьбою на корті, а й зворушливим моментом на трибунах.

Під час трансляції матчу першого кола режисери неодноразово показували батьків чоловіка українки – Гаеля Монфіса.

Камери зафіксували, як вони емоційно стежать за грою та щиро підтримують Світоліну в один із найскладніших моментів зустрічі.

Уболівальники одразу звернули увагу на цей епізод, відзначивши теплі стосунки в родині тенісної пари. Судячи з реакції на трибунах, батьки французького тенісиста переживали за Еліну не менше, ніж за власного сина.

Gaël parents were there to support Elina … pic.twitter.com/XKjRmeKK27 — SandrineKem🇫🇷🇪🇺 (@SandrineK92) May 25, 2026

А підтримка справді була потрібною. Перша ракетка України провела дуже непростий матч проти угорської тенісистки Анни Бондар. Після програного першого сету Світоліна змогла переламати хід поєдинку та вирвати перемогу у вирішальній партії.

Зустріч тривала 2 години 27 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 6:1, 7:6 (3) на користь українки.

Зазначимо, що у наступному раунді Еліна зіграє з іспанкою Кейтлін Кеведо.