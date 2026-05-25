Несподівана підтримка: батьки Монфіса завітали на матч Світоліної на Ролан Гаррос

Богдан Войченко — 25 травня 2026, 20:09
Переможний старт Еліни Світоліної на Ролан Гаррос запам'ятався не лише напруженою боротьбою на корті, а й зворушливим моментом на трибунах.

Під час трансляції матчу першого кола режисери неодноразово показували батьків чоловіка українки Гаеля Монфіса.

Камери зафіксували, як вони емоційно стежать за грою та щиро підтримують Світоліну в один із найскладніших моментів зустрічі.

Уболівальники одразу звернули увагу на цей епізод, відзначивши теплі стосунки в родині тенісної пари. Судячи з реакції на трибунах, батьки французького тенісиста переживали за Еліну не менше, ніж за власного сина.

А підтримка справді була потрібною. Перша ракетка України провела дуже непростий матч проти угорської тенісистки Анни Бондар. Після програного першого сету Світоліна змогла переламати хід поєдинку та вирвати перемогу у вирішальній партії.

Зустріч тривала 2 години 27 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 6:1, 7:6 (3) на користь українки.

Зазначимо, що у наступному раунді Еліна зіграє з іспанкою Кейтлін Кеведо.

