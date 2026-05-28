Надія Кіченок вийшла у друге коло парного розряду Ролан Гаррос

Надія Кіченок разом із японкою Макото Ніномією успішно стартували на Ролан Гаррос. У першому колі вони обіграли дует Камілла Рахімова (Узбекистан)/Анна Шишкова (Чехія).

Гра тривала 2 години 11 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 6:3, 6:4.

За поєдинок Кіченок і Ніномія 4 рази подали навиліт, зробили 3 подвійні помилки та 4 брейки. Їхні суперниці виконали 1 ейс, зробили 5 помилок на подачі та 3 брейки.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €25,940,000

Перше коло парного розряду, 28 травня

Кіченок і Ніномія перервали серію з чотирьох спільних поразок поспіль. У наступному колі змагань вони зустрінуться з 16 сіяним дуетом Ері Ходзумі (Японія)/У Фансень (Тайвань).

Нагадаємо, що сестра Надії Людмила Кіченок разом із американкою Дезіре Кравчик програли на старті Ролан Гаррос.