Надія Кіченок вийшла у друге коло парного розряду Ролан Гаррос

Станіслав Матусевич — 28 травня 2026, 18:17
Надія Кіченок разом із японкою Макото Ніномією успішно стартували на Ролан Гаррос. У першому колі вони обіграли дует Камілла Рахімова (Узбекистан)/Анна Шишкова (Чехія).

Гра тривала 2 години 11 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 6:3, 6:4.

За поєдинок Кіченок і Ніномія 4 рази подали навиліт, зробили 3 подвійні помилки та 4 брейки. Їхні суперниці виконали 1 ейс, зробили 5 помилок на подачі та 3 брейки.

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: €25,940,000
Перше коло парного розряду, 28 травня

Надія Кіченок (Україна)/Макото Ніномія (США) – Камілла Рахімова (Узбекистан)/Анна Шишкова (Чехія) 4:6, 6:3, 6:4

Кіченок і Ніномія перервали серію з чотирьох спільних поразок поспіль. У наступному колі змагань вони зустрінуться з 16 сіяним дуетом Ері Ходзумі (Японія)/У Фансень (Тайвань).

Нагадаємо, що сестра Надії Людмила Кіченок разом із американкою Дезіре Кравчик програли на старті Ролан Гаррос.

