17-річний француз став наймолодшим учасником третього кола Ролан Гаррос майже за 40 років

17-річний француз Моїс Куаме (318) пробився у третє коло Ролан Гаррос, здолавши у п'ятисетовому поєдинку парагвайця Даніеля Вальєхо (71).

Гра тривала 4 години 59 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 7:5, 3:6, 2:6, 7:6(8).

У вирішальній партії Куаме поступався 2:5, однак зумів зрівняти рахунок і на супертай-брейку вирвати перемогу.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €25,940,000

Друге коло, 28 травня

Суперники раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Куаме зіграє з іншим представником Південної Америки, чилійцем Алехандро Табіло (36).

Моїс став наймолодшим учасником третього кола Ролан Гаррос з 1988 року, коли там грав 16-річний Майкл Чанг.

Нагадаємо, що у першому колі Куаме обіграв більш ніж удвічі старшого за себе хорвата Маріна Чилича (46).