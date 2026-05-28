Українська правда
Усі розділи

Ролан Гаррос 2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Теніс Ролан Гаррос

17-річний француз став наймолодшим учасником третього кола Ролан Гаррос майже за 40 років

Станіслав Матусевич — 28 травня 2026, 18:10
17-річний француз став наймолодшим учасником третього кола Ролан Гаррос майже за 40 років
Моїс Куаме
Instagram

17-річний француз Моїс Куаме (318) пробився у третє коло Ролан Гаррос, здолавши у п'ятисетовому поєдинку парагвайця Даніеля Вальєхо (71).

Гра тривала 4 години 59 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 7:5, 3:6, 2:6, 7:6(8).

У вирішальній партії Куаме поступався 2:5, однак зумів зрівняти рахунок і на супертай-брейку вирвати перемогу.

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: €25,940,000
Друге коло, 28 травня

Моїс Куаме (Франція) – Даніель Вальєхо (Парагвай) 6:3, 7:5, 3:6, 2:6, 7:6(8)

Суперники раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Куаме зіграє з іншим представником Південної Америки, чилійцем Алехандро Табіло (36).

Моїс став наймолодшим учасником третього кола Ролан Гаррос з 1988 року, коли там грав 16-річний Майкл Чанг.

Нагадаємо, що у першому колі Куаме обіграв більш ніж удвічі старшого за себе хорвата Маріна Чилича (46).

Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Ролан Гаррос

Ролан Гаррос

Перша ракетка світу і головний фаворит Ролан Гаррос програв у другому колі з рахунку 6:3, 6:2, 5:1
23 ракетка світу з Росії стала суперницею Олійникової в третьому колі Ролан Гаррос
Рекорд-смаколик: вперше в третьому колі Ролан Гаррос зіграють одразу чотири українки
Олійникова виявила характер і пробилася у третє коло дебютного Ролан Гаррос
Дар’я Снігур: Нарешті – проїхали ґрунт. Хоча цього року він став найуспішнішим

Останні новини