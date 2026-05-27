Жахлива травма Баптист визначила наступну суперницю Стародубцевої на Ролан Гаррос

Китайська тенісистка Ван Сіюй (148) стала суперницею українки Юлії Стародубцевої (55) у третьому колі Ролан Гаррос.

Це стало відомо після того, як суперниця Ван по другому раунду, американка Гейлі Баптист (26), отримала серйозну травму наприкінці першого сету їхньої зустрічі. Виконуючи удар за рахунку 4:5, Баптист невдало приземлилася на ліву ногу, після чого впала, стогнучи від болю.

Гейлі так і не змогла підвестися й залишила корт в інвалідному кріслі.

Травмована Гейлі Баптист TNT Sports

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €25,940,000

Друге коло, 27 травня

Ван Сіюй (Китай) – Гейлі Баптист (США) 5:4, відмова Баптист

Юлія Стародубцева і Ван Сіюй раніше не зустрічалися. Українка другий сезон поспіль вийшла у третє коло Ролан Гаррос.

Нагадаємо, що в першому раунді змагань Стародубцева розібралася з росіянкою Анною Блінковою (99), а в другому сенсаційно здолала другу ракетку світу Єлену Рибакіну з Казахстану.