Костюк – про своє самопочуття: Після фіналу в Мадриді не могла ходити
Марта Костюк у розмові з експершою ракеткою світу Енді Роддіком розповіла про своє самопочуття перед стартом Ролан Гаррос.
Тенісистка взяла участь у подкасті "Served" знаменитого спортсмена.
"Чесно кажучи, ще до початку Мадрида моя тренерка Сандра сказала: "Ти знімешся з Рима, тільки якщо виграєш у Мадриді". А я відповіла: "Нехай так". А потім, коли я, ми вже купували квитки до Рима. І я сказала: "Сандро, пам'ятаєш, що ти сказала перед турніром?". І, чесно, я дуже хотіла грати. Але проблема була в тому, що з моїм стегном усе було зовсім недобре. Воно турбувало мене протягом останніх трьох матчів.
Після фіналу, коли я прокинулася, я не могла ходити, тобто усе було дуже погано. І я справді злякалася, що сталося щось серйозне. Але, очевидно, під час матчу чи після нього я не відчувала якогось різкого болю або чогось такого, що могло б мене сильно налякати. Нічого подібного не було. А потім я просто прокинулася зранку й подумала: "Ого, це проблема", – сказала Костюк.
Наразі Марта почуває себе добре.
"Потім я зробила МРТ і виявилось, що ситуація була не катастрофічна, але й не така хороша, як нам хотілося б. Тоді вже не було жодного сенсу форсувати участь у Римі, тому що я розуміла: можливо, я зможу вийти на корт і зіграти один матч, але що буде далі – невідомо. І я рада, що ухвалила це рішення.
Мені знадобилося багато років, щоб навчитися спокійно ставитися до таких рішень, тому що раніше я завжди була гравчинею, яка тиснула на себе і виходила грати, навіть коли почувалася погано. Тому я дуже пишаюся собою. Це рішення було непростим, очевидно, але мені потрібно було бути готовою до Парижа. Зараз усе добре", – підсумувала тенісистка.
Нагадаємо, що Костюк здобула титул на престижному турнірі WTA 1000 в Мадриді, після чого знялася з наступного змагання аналогічної категорії в Римі.