Костюк – про своє самопочуття: Після фіналу в Мадриді не могла ходити

Марта Костюк у розмові з експершою ракеткою світу Енді Роддіком розповіла про своє самопочуття перед стартом Ролан Гаррос.

Тенісистка взяла участь у подкасті "Served" знаменитого спортсмена.

"Чесно кажучи, ще до початку Мадрида моя тренерка Сандра сказала: "Ти знімешся з Рима, тільки якщо виграєш у Мадриді". А я відповіла: "Нехай так". А потім, коли я, ми вже купували квитки до Рима. І я сказала: "Сандро, пам'ятаєш, що ти сказала перед турніром?". І, чесно, я дуже хотіла грати. Але проблема була в тому, що з моїм стегном усе було зовсім недобре. Воно турбувало мене протягом останніх трьох матчів.

Після фіналу, коли я прокинулася, я не могла ходити, тобто усе було дуже погано. І я справді злякалася, що сталося щось серйозне. Але, очевидно, під час матчу чи після нього я не відчувала якогось різкого болю або чогось такого, що могло б мене сильно налякати. Нічого подібного не було. А потім я просто прокинулася зранку й подумала: "Ого, це проблема", – сказала Костюк.