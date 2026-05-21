Росіянка, яка зіграє проти Костюк на Ролан Гаррос, отримала іспанське громадянство

Росіянка Оксана Селехметьєва (88), яка буде суперницею Марти Костюк (15) у першому колі Ролан Гаррос, отримала іспанське громадянство.

23-річна росіянка отримала іспанське громадянство шляхом натуралізації, як зазначено в Офіційному державному віснику, опублікованому цього четверга.

Іспанське посвідчення особи та паспорт Селехметьєвої будуть оформлені негайно, і вона зможе використовувати їх приблизно за тиждень.

Однак, щоб процес отримання іспанського громадянства набув чинності, російська спортсменка має 180 днів, щоб присягнути або засвідчити вірність Королю та дотримуватися Конституції та законів. Вона також повинна подати запит на переведення до іспанської федерації від російської федерації тенісу.

Таким чином, Селехметьєва представлятиме збірну Іспанії, щойно будуть завершені необхідні процедури. Після Крістіни Букші (31) та Джессіки Бузас Манейро (51) Селехметьєва стане третьою ракеткою Іспанії, випередивши навіть Паулу Бадосу (103). Вона зможе бути частиною команди в фіналі Кубку Біллі Джин Кінг, який іспанська збірна зіграє в Китаї у вересні.

Ексросіянка останні 9 років із родиною проживає в Барселоні, де активно вивчає іспанську мову. Оксану тривалий час тренує іспанка 46-річна Ана Алькасар, яка здобувала трофеї на юніорському рівні, але була змушена завершити тенісну кар'єру через травму плеча.

Селехметьєва виграла два титули Grand Slam в парному розряді: US Open 2019 з Каміллою Бартоне та Ролан Гаррос 2021 року з Александрою Еалою. В одиночному розряді має два титули WTA 125, а цього року тенісистка дійшла до третього раунду Australian Open, де перемігла Бадосу у другому раунді.

Оксана стала ще однією росіянкою, яка відмовилася від участі в змаганнях за свою країну. Раніше Анастасія Потапова отримала громадянство Австрії, Дарія Касаткіна обрала виступати за Австралію, Варвара Грачова – за Францію, а Поліна Кудерметова стала представляти Узбекистан.