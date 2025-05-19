Світоліна та Костюк піднялися на один рядок в оновленому рейтингу WTA

У понеділок, 19 травня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.

Перша ракетка України Еліна Світоліна після виходу у чвертьфінал на турнірі серії WTA 1000 в Римі зробила крок вгору і піднялася на 13 позицію. Впевнено лідирувати в рейтингу продовжує білоруска Аріна Сабалєнка.

Головною подією в чільній десятці стало падіння Іги Швьонтек з другого на п'яте місце. Полька не вилітала з топ-3 з березня 2022 року. В Римі вона не змогла захистити минулорічний титул і втратила більше 900 очок.

Американка Коко Гофф завдяки виходу в фінал у столиці Італії піднялася на другу сходинку рейтингу, третя – її співвітчизниця Джессіка Пегула. Володарка титулу домашнього турніру Жасмін Паоліні стала четвертою.

Марта Костюк у Римі дійшла до четвертого кола, піднялася на один рядок і посідає 26 місце.

Інші українки в топ-100 за минулі два тижні не досягали успіхів на змаганнях, тому трохи втратили.

Даняа Ястремська з 45 позиції опустилася на 48-му, Ангеліна Калініна – з 75-ї на 83-тю, Юлія Стародубцева – з 80-ї на 87-му.

За межами першої сотні Дар'я Снігур піднялася на один рядок, а Анастасія Соболєва опустилася на 5 сходинок.

Рейтинг WTA:

(1). Аріна Сабалєнка (-) – 10683; (3). Коко Гофф (США) – 6863; (4) Джессіка Пегула (США) – 6243; (5). Жасмін Паоліні (Італія) – 5865; (2). Іга Швьонтек (Польща) – 5838; (7). Мірра Андрєєва (-) – 4986; (6). Медісон Кіз (США) – 4674; (8). Чжен Ціньвень (Китай) – 4368; (9). Емма Наварро (США) – 3831; (10). Паула Бадоса (Іспанія) – 3641;

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13 (14). Еліна Світоліна (Україна) – 2905;

26 (27). Марта Костюк (Україна) – 1796;

48 (45). Даяна Ястремська (Україна) – 1159;

83 (75). Ангеліна Калініна (Україна) – 813;

87 (80). Юлія Стародубцева (Україна) – 804;

151 (152). Дар'я Снігур (Україна) – 485;

230 (225). Анастасія Соболєва (Україна) – 310.

Нагадаємо, що три українські тенісистки отримали перших суперниць у кваліфікації Ролан Гаррос.