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Світоліна та Костюк піднялися на один рядок в оновленому рейтингу WTA

Станіслав Матусевич — 19 травня 2025, 08:15
Світоліна та Костюк піднялися на один рядок в оновленому рейтингу WTA
Еліна Світоліна
Jimmie48

У понеділок, 19 травня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.

Перша ракетка України Еліна Світоліна після виходу у чвертьфінал на турнірі серії WTA 1000 в Римі зробила крок вгору і піднялася на 13 позицію. Впевнено лідирувати в рейтингу продовжує білоруска Аріна Сабалєнка.

Головною подією в чільній десятці стало падіння Іги Швьонтек з другого на п'яте місце. Полька не вилітала з топ-3 з березня 2022 року. В Римі вона не змогла захистити минулорічний титул і втратила більше 900 очок.

Американка Коко Гофф завдяки виходу в фінал у столиці Італії піднялася на другу сходинку рейтингу, третя – її співвітчизниця Джессіка Пегула. Володарка титулу домашнього турніру Жасмін Паоліні стала четвертою.

Марта Костюк у Римі дійшла до четвертого кола, піднялася на один рядок і посідає 26 місце.

Інші українки в топ-100 за минулі два тижні не досягали успіхів на змаганнях, тому трохи втратили.

Даняа Ястремська з 45 позиції опустилася на 48-му, Ангеліна Калініна – з 75-ї на 83-тю, Юлія Стародубцева – з 80-ї на 87-му.

За межами першої сотні Дар'я Снігур піднялася на один рядок, а Анастасія Соболєва опустилася на 5 сходинок.

Рейтинг WTA:

  1. (1). Аріна Сабалєнка (-) – 10683;
  2. (3). Коко Гофф (США) – 6863;
  3. (4) Джессіка Пегула (США) – 6243;
  4. (5). Жасмін Паоліні (Італія) – 5865;
  5. (2). Іга Швьонтек (Польща) – 5838;
  6. (7). Мірра Андрєєва (-) – 4986;
  7. (6). Медісон Кіз (США) – 4674;
  8. (8). Чжен Ціньвень (Китай) – 4368;
  9. (9). Емма Наварро (США) – 3831;
  10. (10). Паула Бадоса (Іспанія) – 3641;

...

13 (14). Еліна Світоліна (Україна) – 2905;
26 (27). Марта Костюк (Україна) – 1796;
48 (45). Даяна Ястремська (Україна) – 1159;
83 (75). Ангеліна Калініна (Україна) – 813;
87 (80). Юлія Стародубцева (Україна) – 804;
151 (152). Дар'я Снігур (Україна) – 485;
230 (225). Анастасія Соболєва (Україна) – 310.

Нагадаємо, що три українські тенісистки отримали перших суперниць у кваліфікації Ролан Гаррос.

Ангеліна Калініна Марта Костюк Рейтинг WTA Еліна Світоліна Анастасія Соболєва Даяна Ястремська Іга Швьонтек Джессіка Пегула Юлія Стародубцева Дар'я Снігур Аріна Сабалєнка

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