Стародубцева, Снігур і Соболєва отримали суперниць у кваліфікації Ролан Гаррос
Юлія Стародубцева
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Юлія Стародубцева, Дар'я Снігур і Анастасія Соболєва дізналися перших суперниць у кваліфікації Ролан Гаррос.
Стародубцева (80), яка отримала перший номер посіву, у чвертьфіналі кваліфікаційних змагань зустрінеться з Ганне Вандевінкель (193, Бельгія).
Снігур (152) стартуватиме поєдинком проти грузинської тенісистки Маріам Болквадзе (198).
Соболєва (225) проведе свій дебютний матч на Ролан Гаррос. Вона зіграє з п'ятнадцятою сіяною у кваліфікації Гаррієт Дарт (118, Велика Британія).
Кваліфікаційні змагання на цьогорічному Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу стартують у вівторок, 20 травня.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в основній сітці парних змагань на Ролан Гаррос візьмуть участь п'ять українських тенісисток.