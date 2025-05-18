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Стародубцева, Снігур і Соболєва отримали суперниць у кваліфікації Ролан Гаррос

Станіслав Матусевич — 18 травня 2025, 15:54
Стародубцева, Снігур і Соболєва отримали суперниць у кваліфікації Ролан Гаррос
Юлія Стародубцева
Getty images

Юлія Стародубцева, Дар'я Снігур і Анастасія Соболєва дізналися перших суперниць у кваліфікації Ролан Гаррос.

Стародубцева (80), яка отримала перший номер посіву, у чвертьфіналі кваліфікаційних змагань зустрінеться з Ганне Вандевінкель (193, Бельгія).

Снігур (152) стартуватиме поєдинком проти грузинської тенісистки Маріам Болквадзе (198).

Соболєва (225) проведе свій дебютний матч на Ролан Гаррос. Вона зіграє з п'ятнадцятою сіяною у кваліфікації Гаррієт Дарт (118, Велика Британія).

Кваліфікаційні змагання на цьогорічному Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу стартують у вівторок, 20 травня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в основній сітці парних змагань на Ролан Гаррос візьмуть участь п'ять українських тенісисток.

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Юлія Стародубцева

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