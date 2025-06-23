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Світоліна залишається на 14 позиції, Ястремська прогресує в оновленому рейтингу WTA

Станіслав Матусевич — 23 червня 2025, 08:15
Світоліна залишається на 14 позиції, Ястремська прогресує в оновленому рейтингу WTA
Еліна Світоліна
Getty images

У понеділок, 23 червня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.

Перша ракетка України Еліна Світоліна минулого тижня не виступала і залишилася 14-ю. Продовжує впевнено лідирувати білоруска Аріна Сабалєнка.

Незважаючи на те, що вісім тенісисток з першої десятки рейтингу грали на турнірі серії WTA 500 у Берліні, ніхто з них великими успіхами похвалитися не зміг. Тому змін у топ-10 лише дві: італійка Жасмін Паоліні перемістилася на 4 місце з 5-го, посунувши китаянку Чжен Ціньвень, а іспанка Паула Бадоса стала 9-ю, випередивши американку Емму Наварро.

Марта Костюк після поразки у першому колі в Берліні залишилася на 26 позиції.

Даяна Ястремська завдяки виходу в фінал у Ноттінгемі зробила чотири кроки вгору і посідає 42 місце.

Юлія Стародубцева піднялася на одну сходинку і йде 68-ю.

Ангеліна Калініна втратила 6 позицій і перемістилася на 107 місце. Дар'я Снігур опустилася на 163 сходинку.

Крок назад зробила Олександра Олійникова, вона 196-та. На 234 позицію піднялася Анастасія Соболєва.

Рейтинг WTA:

  1. (1). Аріна Сабалєнка (-) – 11640;
  2. (2). Коко Гофф (США) – 7899;
  3. (3) Джессіка Пегула (США) – 6048;
  4. (5). Жасмін Паоліні (Італія) – 4806;
  5. (4). Чжен Ціньвень (Китай) – 4803;
  6. (6). Медісон Кіз (США) – 4669;
  7. (7). Мірра Андрєєва (-) – 4636;
  8. (8). Іга Швьонтек (Польща) – 4618;
  9. (10). Паула Бадоса (Іспанія) – 3727;
  10. (9). Емма Наварро (США) – 3697;

...

14 (14). Еліна Світоліна (Україна) – 3035;
26 (26). Марта Костюк (Україна) – 1736;
42 (46). Даяна Ястремська (Україна) – 1312;
67 (68). Юлія Стародубцева (Україна) – 923;
107 (101). Ангеліна Калініна (Україна) – 688;
163 (156). Дар'я Снігур (Україна) – 451;
196 (195). Олександра Олійникова (Україна) – 366;
234 (237). Анастасія Соболєва (Україна) – 312.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна обіграла бельгійку Елізе Мертенс у першому колі турніру серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі. Марта Костюк на тих же змаганнях поступилася Еммі Наварро зі США.

Ангеліна Калініна Марта Костюк Рейтинг WTA Еліна Світоліна Анастасія Соболєва Даяна Ястремська Юлія Стародубцева Жасмін Паоліні Олександра Олійникова Чжен Ціньвень Дар'я Снігур Аріна Сабалєнка

Ангеліна Калініна

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