Світоліна залишається на 14 позиції, Ястремська прогресує в оновленому рейтингу WTA
У понеділок, 23 червня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.
Перша ракетка України Еліна Світоліна минулого тижня не виступала і залишилася 14-ю. Продовжує впевнено лідирувати білоруска Аріна Сабалєнка.
Незважаючи на те, що вісім тенісисток з першої десятки рейтингу грали на турнірі серії WTA 500 у Берліні, ніхто з них великими успіхами похвалитися не зміг. Тому змін у топ-10 лише дві: італійка Жасмін Паоліні перемістилася на 4 місце з 5-го, посунувши китаянку Чжен Ціньвень, а іспанка Паула Бадоса стала 9-ю, випередивши американку Емму Наварро.
Марта Костюк після поразки у першому колі в Берліні залишилася на 26 позиції.
Даяна Ястремська завдяки виходу в фінал у Ноттінгемі зробила чотири кроки вгору і посідає 42 місце.
Юлія Стародубцева піднялася на одну сходинку і йде 68-ю.
Ангеліна Калініна втратила 6 позицій і перемістилася на 107 місце. Дар'я Снігур опустилася на 163 сходинку.
Крок назад зробила Олександра Олійникова, вона 196-та. На 234 позицію піднялася Анастасія Соболєва.
Рейтинг WTA:
- (1). Аріна Сабалєнка (-) – 11640;
- (2). Коко Гофф (США) – 7899;
- (3) Джессіка Пегула (США) – 6048;
- (5). Жасмін Паоліні (Італія) – 4806;
- (4). Чжен Ціньвень (Китай) – 4803;
- (6). Медісон Кіз (США) – 4669;
- (7). Мірра Андрєєва (-) – 4636;
- (8). Іга Швьонтек (Польща) – 4618;
- (10). Паула Бадоса (Іспанія) – 3727;
- (9). Емма Наварро (США) – 3697;
...
14 (14). Еліна Світоліна (Україна) – 3035;
26 (26). Марта Костюк (Україна) – 1736;
42 (46). Даяна Ястремська (Україна) – 1312;
67 (68). Юлія Стародубцева (Україна) – 923;
107 (101). Ангеліна Калініна (Україна) – 688;
163 (156). Дар'я Снігур (Україна) – 451;
196 (195). Олександра Олійникова (Україна) – 366;
234 (237). Анастасія Соболєва (Україна) – 312.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна обіграла бельгійку Елізе Мертенс у першому колі турніру серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі. Марта Костюк на тих же змаганнях поступилася Еммі Наварро зі США.