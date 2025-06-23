Світоліна залишається на 14 позиції, Ястремська прогресує в оновленому рейтингу WTA

У понеділок, 23 червня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.

Перша ракетка України Еліна Світоліна минулого тижня не виступала і залишилася 14-ю. Продовжує впевнено лідирувати білоруска Аріна Сабалєнка.

Незважаючи на те, що вісім тенісисток з першої десятки рейтингу грали на турнірі серії WTA 500 у Берліні, ніхто з них великими успіхами похвалитися не зміг. Тому змін у топ-10 лише дві: італійка Жасмін Паоліні перемістилася на 4 місце з 5-го, посунувши китаянку Чжен Ціньвень, а іспанка Паула Бадоса стала 9-ю, випередивши американку Емму Наварро.

Марта Костюк після поразки у першому колі в Берліні залишилася на 26 позиції.

Даяна Ястремська завдяки виходу в фінал у Ноттінгемі зробила чотири кроки вгору і посідає 42 місце.

Юлія Стародубцева піднялася на одну сходинку і йде 68-ю.

Ангеліна Калініна втратила 6 позицій і перемістилася на 107 місце. Дар'я Снігур опустилася на 163 сходинку.

Крок назад зробила Олександра Олійникова, вона 196-та. На 234 позицію піднялася Анастасія Соболєва.

Рейтинг WTA:

(1). Аріна Сабалєнка (-) – 11640; (2). Коко Гофф (США) – 7899; (3) Джессіка Пегула (США) – 6048; (5). Жасмін Паоліні (Італія) – 4806; (4). Чжен Ціньвень (Китай) – 4803; (6). Медісон Кіз (США) – 4669; (7). Мірра Андрєєва (-) – 4636; (8). Іга Швьонтек (Польща) – 4618; (10). Паула Бадоса (Іспанія) – 3727; (9). Емма Наварро (США) – 3697;

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14 (14). Еліна Світоліна (Україна) – 3035;

26 (26). Марта Костюк (Україна) – 1736;

42 (46). Даяна Ястремська (Україна) – 1312;

67 (68). Юлія Стародубцева (Україна) – 923;

107 (101). Ангеліна Калініна (Україна) – 688;

163 (156). Дар'я Снігур (Україна) – 451;

196 (195). Олександра Олійникова (Україна) – 366;

234 (237). Анастасія Соболєва (Україна) – 312.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна обіграла бельгійку Елізе Мертенс у першому колі турніру серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі. Марта Костюк на тих же змаганнях поступилася Еммі Наварро зі США.