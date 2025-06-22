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Костюк вдруге за тиждень програла Наварро у Німеччині

Станіслав Матусевич — 22 червня 2025, 17:01
Костюк вдруге за тиждень програла Наварро у Німеччині
Марта Костюк
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Марта Костюк (26) не змогла вийти у друге коло на трав'яному турнірі серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі. На старті основної сітки змагань вона поступилася американці Еммі Наварро (9).

Зустріч завершилася з рахунком 6:2, 7:5.

Bad Homburg Open WTA 500
Бад-Гомбург, Німеччина, трава
Призовий фонд: $1,064,510
Перше коло, 22 червня

Емма Наварро (США) – Марта Костюк (Україна) 6:2, 7:5

Суперниці зустрічалися вчетверте, усі матчі виграла американка, в тому числі вона була сильнішою 16 червня на турнірі в Берліні. 

Нагадаємо, що Юлія Стародубцева (68) не змогла вийти в основну сітку турніру в Бад-Гомбурзі, поступившись сербці Ользі Данилович (37). А трохи пізніше 22 червня свій матч першого кола проти бельгійки Елізе Мертенс проведе перша ракетка України Еліна Світоліна (14).

* Новина доповнюється

Марта Костюк Емма Наварро WTA 500

Марта Костюк

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