Костюк програла дев'ятій ракетці світу на старті турніру в Берліні

Марта Костюк (26) не змогла вийти у друге коло турніру серії WTA 500 у німецькому Берліні. У стартовому матчі вона поступилася американці Еммі Наварро (9).

Зустріч тривала 1 годину 18 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 3:6.

Матч розпочався приголомшливо для Костюк. Перші чотири гейми виграла Наварро, після чого без проблем довела сет до перемоги.

Старт другої партії був схожим на події у першій. Американка повела 4:1, і лише тут Марта трохи прийшла до тями й скоротила перевагу суперниці до мінімальної. За рахунку 3:4 українка мала на своїй подачі 40:15, однак втримати її не змогла. У підсумку – закономірна поразка.

Complete focus 🧘‍♀️



Emma Navarro grabs the opening set against Kostyuk 6-2.#BTO pic.twitter.com/ft9CPX9FxD — wta (@WTA) June 16, 2025

За матч Костюк 2 рази подала навиліт, припустилася 3 подвійних помилок та зробила 2 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, 2 рази помилилася на подачі та зробила 6 брейків.

Berlin Tennis Open by HYLO – WTA 500

Берлін, Німеччина, трава

Призовий фонд: $1,064,510

Перше коло, 16 червня

Емма Наварро (США) – Марта Костюк (Україна) 6:2, 6:3

Суперниці зустрічалися втретє, усі матчі виграла американка. У наступному колі змагань Наварро протистоятиме переможниці пари Паула Бадоса (10, Іспанія) – Єва Лис (62, Німеччина).

Нагадаємо, що Марта Костюк потрапила в основну сітку турніру в Берліні через зняття Еліни Світоліної.