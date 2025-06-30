Світоліна піднялася на 13 позицію, в інших українок без змін в оновленому рейтингу WTA
У понеділок, 30 червня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.
Перша ракетка України Еліна Світоліна минулого тижня дійшла до другого кола на турнірі в Бад-Гомбурзі й піднялася з 14 на 13 позицію. Лідирувати продовжує білоруска Аріна Сабалєнка. У першій десятці рейтингу варто відзначити стрибок польки Іги Швьонтек на 4 місце завдяки фіналу на тому ж німецькому змаганні.
Втратила дві позиції американка Медісон Кіз, вона тепер восьма.
Марта Костюк після поразки у першому колі в Бад-Гомбурзі залишилася на 26 позиції. Даяна Ястремська, попри вихід у чвертьфінал в Істборні, теж знаходиться там же, де й тиждень тому, на 42 місці.
Юлія Стародубцева опустилася на одну сходинку і йде 68-ю.
Ангеліна Калініна втратила 10 позицій і перемістилася на 117 місце. Дар'я Снігур піднялася на 162 сходинку.
Три кроки вперед зробила Олександра Олійникова, вона 193-тя, і це її новий персональний рекорд. Анастасія Соболєва залишається 234-ю.
Рейтинг WTA:
- (1). Аріна Сабалєнка (-) – 11640;
- (2). Коко Гофф (США) – 7899;
- (3) Джессіка Пегула (США) – 6483;
- (8). Іга Швьонтек (Польща) – 4943;
- (4). Жасмін Паоліні (Італія) – 4806;
- (5). Чжен Ціньвень (Китай) – 4803;
- (7). Мірра Андрєєва (-) – 4743;
- (6). Медісон Кіз (США) – 4484;
- (9). Паула Бадоса (Іспанія) – 3684;
- (10). Емма Наварро (США) – 3610;
...
13 (14). Еліна Світоліна (Україна) – 3094;
26 (26). Марта Костюк (Україна) – 1736;
42 (42). Даяна Ястремська (Україна) – 1306;
68 (67). Юлія Стародубцева (Україна) – 935;
117 (107). Ангеліна Калініна (Україна) – 613;
162 (163). Дар'я Снігур (Україна) – 451;
193 (196). Олександра Олійникова (Україна) – 366;
234 (234). Анастасія Соболєва (Україна) – 312.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна єдиною з українок зіграє на Вімблдоні 30 червня.