Світоліна піднялася на 13 позицію, в інших українок без змін в оновленому рейтингу WTA

У понеділок, 30 червня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.

Перша ракетка України Еліна Світоліна минулого тижня дійшла до другого кола на турнірі в Бад-Гомбурзі й піднялася з 14 на 13 позицію. Лідирувати продовжує білоруска Аріна Сабалєнка. У першій десятці рейтингу варто відзначити стрибок польки Іги Швьонтек на 4 місце завдяки фіналу на тому ж німецькому змаганні.

Втратила дві позиції американка Медісон Кіз, вона тепер восьма.

Марта Костюк після поразки у першому колі в Бад-Гомбурзі залишилася на 26 позиції. Даяна Ястремська, попри вихід у чвертьфінал в Істборні, теж знаходиться там же, де й тиждень тому, на 42 місці.

Юлія Стародубцева опустилася на одну сходинку і йде 68-ю.

Ангеліна Калініна втратила 10 позицій і перемістилася на 117 місце. Дар'я Снігур піднялася на 162 сходинку.

Три кроки вперед зробила Олександра Олійникова, вона 193-тя, і це її новий персональний рекорд. Анастасія Соболєва залишається 234-ю.

Рейтинг WTA:

(1). Аріна Сабалєнка (-) – 11640; (2). Коко Гофф (США) – 7899; (3) Джессіка Пегула (США) – 6483; (8). Іга Швьонтек (Польща) – 4943; (4). Жасмін Паоліні (Італія) – 4806; (5). Чжен Ціньвень (Китай) – 4803; (7). Мірра Андрєєва (-) – 4743; (6). Медісон Кіз (США) – 4484; (9). Паула Бадоса (Іспанія) – 3684; (10). Емма Наварро (США) – 3610;

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13 (14). Еліна Світоліна (Україна) – 3094;

26 (26). Марта Костюк (Україна) – 1736;

42 (42). Даяна Ястремська (Україна) – 1306;

68 (67). Юлія Стародубцева (Україна) – 935;

117 (107). Ангеліна Калініна (Україна) – 613;

162 (163). Дар'я Снігур (Україна) – 451;

193 (196). Олександра Олійникова (Україна) – 366;

234 (234). Анастасія Соболєва (Україна) – 312.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна єдиною з українок зіграє на Вімблдоні 30 червня.