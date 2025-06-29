Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Теніс

Світоліна єдиною з українок зіграє у перший день Вімблдона-2025

Андрій Твердохліб — 29 червня 2025, 08:43
Світоліна єдиною з українок зіграє у перший день Вімблдона-2025
Еліна Світоліна

У перший день Вімблдонського турніру 2025 року зіграє одна представниця України Еліна Світоліна.

Суперницею 30-річної першої ракетки України стане угорка Анна Бондар.

Вімблдон-2025, жіночий одиночний розряд
1 коло, 30 червня

13:00*. Анна Бондар (75, Угорщина) – Еліна Світоліна (14, Україна), перший запуск, корт №18.

* – київський час.

Тенісистки зустрічалися між собою одного разу. У травні 2025-го Світоліна здолала опонентку на Ролан Гаррос (7:6(4), 7:5).

Нагадаємо, Світоліна двічі діставалася до півфіналу турніру – у 2019 та 2023 роках.

В основній сітці головного трав'яного турніру зіграють 4 українські тенісистки. Крім Світоліної – Марта Костюк (26), Даяна Ястремська (41) та Юлія Стародубцева (67).

Суперницею Костюк по першому коло стане Вероніка Ер'явець (171) зі Словенії, Ястремська зіграє проти другої ракетки світу, американки Коко Гофф, Стародубцева протистоятиме британка Франческа Джонс (125).

великий теніс Марта Костюк Еліна Світоліна Даяна Ястремська Юлія Стародубцева Анна Бондар Вімблдонський тенісний турнір український теніс Вімблдон-2025

Еліна Світоліна

Марта Костюк: У 13 років виступала у Верховній Раді, у 14 – виграла юніорський Australian Open та відмовилася їздити до Росії
Пегула стала чемпіонкою турніру в Бад-Гомбурзі та встановила досягнення у WTA-турі
Одна українка зіграє стартовий матч у перший день Вімблдону: відомий час
Вімблдон – головний турнір світового тенісу
Світоліна та ще три українки отримали перших суперниць в основній сітці Вімблдону

Останні новини