Світоліна єдиною з українок зіграє у перший день Вімблдона-2025

У перший день Вімблдонського турніру 2025 року зіграє одна представниця України Еліна Світоліна.

Суперницею 30-річної першої ракетки України стане угорка Анна Бондар.

Вімблдон-2025, жіночий одиночний розряд

1 коло, 30 червня

13:00*. Анна Бондар (75, Угорщина) – Еліна Світоліна (14, Україна), перший запуск, корт №18.

* – київський час.

Тенісистки зустрічалися між собою одного разу. У травні 2025-го Світоліна здолала опонентку на Ролан Гаррос (7:6(4), 7:5).

Нагадаємо, Світоліна двічі діставалася до півфіналу турніру – у 2019 та 2023 роках.

В основній сітці головного трав'яного турніру зіграють 4 українські тенісистки. Крім Світоліної – Марта Костюк (26), Даяна Ястремська (41) та Юлія Стародубцева (67).

Суперницею Костюк по першому коло стане Вероніка Ер'явець (171) зі Словенії, Ястремська зіграє проти другої ракетки світу, американки Коко Гофф, Стародубцева протистоятиме британка Франческа Джонс (125).