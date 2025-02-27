Калініна програла кривдниці Костюк у Мериді

Ангеліна Калініна (52) не змогла вийти у чвертьфінал турніру серії WTA 500 Merida Open Makron, що відбувається у мексиканській Мериді. Українка у другому колі змагань поступилася Дар'ї Севілл (121, Австралія), яка напередодні вибила з боротьби Марту Костюк (19).

Австралійка за 2 години 43 хвилини здобула перемогу над Калініною з рахунком 4:6, 6:2, 6:2.

Матч, хоч і проходив на хардовому покритті, більше нагадував грунтовий поєдинок з довгими тягучими розіграшами, схожими на бадмінтон. Суперниці в середині першої партії обмінялися брейками, а за рахунку 5:4 на свою користь Ангеліні вдалося прийняти на сет з першої спроби.

Зі старту другої партії українка повела 2:0. У цей момент важко було уявити, що наступні 9 геймів залишаться за Севілл. Вона зрівняла рахунок за сетами і отримала перевагу у вирішальній партії, яку конвертувала у загальну перемогу.

Калініна за гру 1 раз подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 4 брейки. На рахунку її суперниці 2 ейси, 9 помилок на подачі та 7 брейків.

Merida Open Makron – WTA 500

Мерида, Мексика, хард

Призовий фонд: $1,064,510

Друге коло, 26 лютого

Дар'я Севілл (Австралія) – Ангеліна Калініна (Україна) 4:6, 6:2, 6:2

Це була друга зустріч тенісисток, рахунок став рівним. У чвертьфіналі Севілл зіграє з переможницею пари Жаклін Крістіан (85, Румунія) – Паула Бадоса (11, Іспанія).

Нагадаємо, що у першому колі змагань у Мериді Калініна перемогла Леолію Жанжан (129, Франція) – 6:4, 1:6, 6:1.