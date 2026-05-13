Ястремська впевнено вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Пармі
Даяна Ястремська (52) впевнено обіграла бельгійку Ганне Вандевінкель (98) в матчі другого кола турніру серії WTA 125 в італійській Пармі й вийшла у чвертьфінал.
Гра тривала 1 годину 22 хвилини і завершилася з рахунком 6:3, 6:2.
За поєдинок Ястремська не подавала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 6 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, не помилялася на подачі та зробила 2 брейки.
Parma Ladies Open – WTA 125
Парма, Італія, грунт
Призовий фонд: $115,00
Друге коло, 13 травня
Даяна Ястремська (Україна) – Ганне Вандевінкель (Бельгія) 6:3, 6:2
Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Ястремська зіграє проти Солани Сьєрри (72, Аргентина).
Нагадаємо, що на старті змагань у пармі Даяна перемогла іншу представницю Аргентини, Вікторію Босіо (307).