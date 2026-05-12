Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Стародубцева вийшла у друге коло турніру WTA 125 у Парижі

Станіслав Матусевич — 12 травня 2026, 15:12
Стародубцева вийшла у друге коло турніру WTA 125 у Парижі
Юлія Стародубцева
Instagram

Юлія Стародубцева (57) успішно стартувала на турнірі серії WTA 125 у Парижі. В першому колі змагань сьома сіяна українка обіграла австралійку Тайлу Престон (126).

Гра тривала 1 годину 38 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:4.

За поєдинок Стародубцева 2 рази подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 3 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 3 помилки на подачі та 1 брейк.

Trophee Clarins WTA 125
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: $115,00
Перше коло, 12 травня

Юлія Стародубцева (Україна) – Тайла Престон (Австралія) 6:4, 6:4

Суперниці зустрічалися втретє, українка здобула першу перемогу.  В наступному колі змагань Стародубцева зіграє проти сильнішої в матчі між Чжан Шуай (73. Китай та Хімено Сакацуме (131, Японія).

Нагадаємо, що трохи раніше у другий раунд змагань у Парижі вийшла Вероніка Подрез (152), яка впоралася з відомою американкою Слоан Стівенс (362).

Париж Юлія Стародубцева WTA 125

Юлія Стародубцева

Три українки отримали стартових суперниць на турнірах WTA у Парижі та Пармі
Стародубцева не зуміла здолати Вальтерт у дограванні матчу першого кола в Римі
Три українки проведуть матчі турніру в Римі 7 травня: визначився час
Матч Стародубцевої на турнірі в Римі перенесено на вівторок: відома причина
Одна українка проведе стартовий матч на турнірі в Римі 6 травня: відомий час

Останні новини