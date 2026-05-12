Стародубцева вийшла у друге коло турніру WTA 125 у Парижі

Юлія Стародубцева (57) успішно стартувала на турнірі серії WTA 125 у Парижі. В першому колі змагань сьома сіяна українка обіграла австралійку Тайлу Престон (126).

Гра тривала 1 годину 38 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:4.

За поєдинок Стародубцева 2 рази подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 3 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 3 помилки на подачі та 1 брейк.

Trophee Clarins – WTA 125

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: $115,00

Перше коло, 12 травня

Юлія Стародубцева (Україна) – Тайла Престон (Австралія) 6:4, 6:4

Суперниці зустрічалися втретє, українка здобула першу перемогу. В наступному колі змагань Стародубцева зіграє проти сильнішої в матчі між Чжан Шуай (73. Китай та Хімено Сакацуме (131, Японія).

Нагадаємо, що трохи раніше у другий раунд змагань у Парижі вийшла Вероніка Подрез (152), яка впоралася з відомою американкою Слоан Стівенс (362).