Ястремська обіграла 307 ракетку світу в першому колі турніру в Італії

Станіслав Матусевич — 12 травня 2026, 14:57
Даяна Ястремська
Даяна Ястремська (52) обіграла аргентинську тенісистку Вікторію Босіо (307) в матчі першого кола турніру серії WTA 125 в італійській Пармі.

Гра тривала 1 годину 26 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(3), 6:3.

За поєдинок Ястремська не подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 3 помилки на подачі та 4 брейки.

Parma Ladies Open WTA 125
Парма, Італія, грунт
Призовий фонд: $115,00
Перше коло, 12 травня

Даяна Ястремська (Україна) – Вікторія Босіо (Аргентина) 7:6(3), 6:3

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Ястремська зіграє проти Ганне Вандевінкель (98, Бельгія).

Даяна вперше бере участь у турнірі такої низької категорії з грудня 2024 року.

Нагадаємо, що минулого тижня Ястремська програла драматичний матч росіянці Анастасії Захаровій на турнірі серії WTA 1000 в Римі.

