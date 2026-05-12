Ястремська обіграла 307 ракетку світу в першому колі турніру в Італії

Даяна Ястремська (52) обіграла аргентинську тенісистку Вікторію Босіо (307) в матчі першого кола турніру серії WTA 125 в італійській Пармі.

Гра тривала 1 годину 26 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(3), 6:3.

За поєдинок Ястремська не подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 3 помилки на подачі та 4 брейки.

Parma Ladies Open – WTA 125

Парма, Італія, грунт

Призовий фонд: $115,00

Перше коло, 12 травня

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Ястремська зіграє проти Ганне Вандевінкель (98, Бельгія).

Даяна вперше бере участь у турнірі такої низької категорії з грудня 2024 року.

Нагадаємо, що минулого тижня Ястремська програла драматичний матч росіянці Анастасії Захаровій на турнірі серії WTA 1000 в Римі.