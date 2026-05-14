Ястремській знадобилося 11 матч-пойнтів для виходу в півфінал турніру WTA в Італії

Даяна Ястремська (52) обіграла аргентинку Солану Сьєрру (72) у чвертьфінальному матчі турніру серії WTA 125 в італійській Пармі й вийшла у півфінал.

Гра тривала 1 годину 40 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 7:5.

У другому сеті Даяна була попереду 5:0 і примудрилася розтринькати перевагу, дозволивши суперниці зрівняти рахунок. Перемогти українці вдалося лише з 11 матч-пойнту.

За поєдинок Ястремська не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 3 помилки на подачі та 2 брейки.

Parma Ladies Open – WTA 125

Парма, Італія, грунт

Призовий фонд: $115,00

Чвертьфінал, 14 травня

Даяна Ястремська (Україна) – Солана Сьєрра (Аргентина) 6:3, 7:5

Суперниці зустрічалися вдруге, українка взяла реванш за квітневу поразку на "тисячнику" в Мадриді. У півфіналі змагань Ястремська зіграє проти сильнішої в матчі між Джессікою Бузас Манейро (51, Іспанія) та Сюзан Бандеккі (229, Швейцарія).

Нагадаємо, що на старті змагань у Пармі Даяна перемогла іншу представницю Аргентини, Вікторію Босіо (307), а в другому колі легко розібралася з бельгійкою Ганне Вандевінкель (98).