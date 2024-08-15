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Возняцкі — Калініна: огляд матчу "тисячника" в Цинциннаті

Станіслав Лисак — 15 серпня, 10:01
Возняцкі — Калініна: огляд матчу тисячника в Цинциннаті
Getty Images

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (51) зазнала поразки від данки Каролін Возняцкі (84) в першому колі хардового турніру WTA 1000 у Цинциннаті (США).

Огляд матчу

Cincinnati Open — WTA 1000
Цинциннаті, США, Хард
Призовий фонд — $3,211,715
Перше коло, 15 серпня

Кароліна Возняцкі (Данія) — Ангеліна Калініна (Україна) 6:2, 6:4

Напередодні 27-річна уродженка Нової Каховки пропустила Відкритий чемпіонат Канади через хворобу, яка не дозволила їй зіграти на Олімпійських іграх-2024.

Зазначимо, що інша українська тенісистка Марта Костюк вийшла до третього кола в Цинциннаті, перегравши Лулу Радовчич, Еліна Світоліна здолала китаянку Ван Яфань на старті турніру, а Даяна Ястремська в першому раунді змагань поступилася Кароліні Муховій.

WTA Ангеліна Калініна Каролін Возняцкі Cincinnati Open

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