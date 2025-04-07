Експерша ракетка світу повідомила, що чекає на третю дитину
Каролін Возняцкі
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Експерша ракетка світу данка Каролін Возняцкі та її чоловік Девід Лі оголосили, що чекають на третю дитину.
Про це пара повідомила у соцмережах.
"Офіційно переходимо на зонний захист! Наша родина з нетерпінням очікує на появу третього малюка!", – написали вони у своєму Instagram.
Каролін Возняцкі наразі 34 роки. У неї та колишнього американського баскетболіста Девіда Лі вже є двоє дітей: трирічна донька Олівія та дворічний син Джеймс.
Возняцкі вперше намагалася завершити кар'єру у 2020-му, проте у 2023-му після народження двох дітей знову повернулася на корт і двічі доходила до четвертого кола US Open.
Свій останній матч Возняцкі провела у вересні 2024 року, коли програла Беатріс Хаддад Маї в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату США.
Нагадаємо, що дворазова переможниця Вімблдону Петра Квітова повернулася у великий теніс у лютому 2025 року після народження дитини.