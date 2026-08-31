Джокович сенсаційно вилетів із першого кола US Open-2026

Новак Джокович (5) несподівано припинив свої виступи на US Open-2026 вже у першому колі змагань, програвши у затяжному поєдинку аргентинцю Маріано Навоне (49)

Матч тривав 4 години 40 хвилин та закінчився з рахунком 7:6, 5:7, 4:6, 6:2, 6:2 на користь тенісиста з Аргентини.

Останні дві партії були провальними для серба, який забрав у них лише три гейми. За поєдинок Джокович 10 разів подавав навиліт (на одну більше за суперника). Ідентична статистика за подвійними помилками.

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $54,000,000

Перше коло, 31 серпня

Маріано Навоне (Аргентина) – Новак Джокович (Сербія) 7:6, 5:7, 4:6, 6:2, 6:1

Новак продовжує свою неприємну серію – три поразки поспіль. Востаннє серб перемагав 7 жовтня коли у чвертьфіналі Вімблдону здолав Фелікса Оже Альяссіма з Канади.

Нагадаємо, що у першому колі US Open-2026 також вже стартували три українки: Еліна Світоліна та Марта Костюк пробилися до наступного раунду, тоді як Даяна Ястремська програла кваліфаєрці з Італії Лукреції Стефаніні.

31 серпня на корт вийдуть ще дві представниці України – Ангеліна Калініна (проти японки Хімено Сакацуме, о 18:00) та Дар'я Снігур (проти Діани Шнайдер, орієнтовно о 20:00).

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись – тут.