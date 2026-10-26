Розлучення з Еліною завдало мені глибокого болю, – Монфіс поділився причиною дострокового завершення кар'єри

40-річний французький тенісист Гаель Монфіс, який раптово завершив кар'єру раніше запланованого терміну, розповів про причину свого рішення та як на це вплинуло розлучення з українкою Еліною Світоліною.

Слова спортсмена наводить Tennis Temple.

"Розлучення з Еліною завдало мені глибокого болю. Ми люди, маємо свої проблеми, і ми не завжди можемо контролювати свої бажання. Розлучення дається нелегко, і коли це відбулося, я не міг тренуватися так, як хочу, я не в найкращій формі психологічно. І без того дуже важко виходити на корт наприкінці кар'єри, відчуваючи невизначені емоції, а коли до того ж тобі боляче і треба дивитися в майбутнє, я просто не міг продовжувати грати", – пояснив Монфіс.

Тенісист планував востаннє зіграти на листопадовому Мастерсі в Парижі. Тепер же на турнірі він не виступить, а 3 листопада на змаганні відбудеться церемонія, присвячена завершенню його кар'єри.

"Хочу подякувати французькій тенісній родині: всі вони мене підтримували. Ми одна велика, прекрасна сім'я, і ​​для мене це дуже важливо; підтримка походить від усіх поколінь – одних слів подяки тут недостатньо. Після першого вечірнього матчу, який розпочнеться о 19:00, відбудеться церемонія на мою честь – це буде масштабна подія. Тисячу разів дякую організаторам, федерації та всім, хто над цим працює. Готується велике шоу, я чекаю на нього з нетерпінням. У мене з'явиться можливість особисто попрощатися із французькою публікою, і це просто чудово".

Нагадаємо, що Світоліна 19 жовтня повідомила про розлучення з Монфісом. Ще раніше стало відомо про завершення кар'єри французького тенісиста.

І Еліна, і Гаель публікували дописи, в яких розповідали про причини свого розставання.