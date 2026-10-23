Ми з Еліною більше не пара, але все ще сім'я, – Монфіс уперше висловився про розлучення зі Світоліною

Француз Гаель Монфіс вперше висловився про розлучення з українською тенісисткою Еліною Світоліною. У своєму зверненні ексспортсмен виявив велику повагу до своєї дружини, ставши на її захист перед уболівальниками.

Відповідний допис Монфіс опублікував у своєму інстаграмі.

"Протягом багатьох років ми з Еліною з великою радістю ділилися з вами нашою історією та сімейним життям. Ми також завжди відкрито розповідали про труднощі, з якими кожен із нас стикався особисто.

Для мене це була низка травм і сумніви у власних силах, які стали для мене новими випробуваннями. Для Еліни – руйнування та страждання, які роздирають її країну. Тепер ми розлучаємося. І, як і раніше, ми разом вирішили відкрито розповісти про це випробування.

Кожен, хто переживав завершення стосунків, знає, наскільки непросто про це говорити. Розставання – це справжнє мінне поле складних, суперечливих і заплутаних почуттів, у яких ми з Еліною обоє намагаємося якнайкраще розібратися. І робимо це з великою повагою та любов'ю, які досі відчуваємо одне до одного і які завжди між нами залишатимуться.

Хоча Еліна нікому не була зобов'язана нічого пояснювати, вона вирішила відверто й щиро розповісти про причини свого рішення. Вона зробила це так, як вважала за краще. Багато хто вирішив, що її пояснення було недостатньо ідеальним. І тепер Еліна зіткнулася з критикою, яку я в найкращому разі вважаю недоброзичливою, а в найгіршому – сповненою отруйної злоби.

Можливо, ми з Еліною більше не пара, але ми все ще сім'я.

Хоча моє серце болить, я назавжди залишуся вдячним їй за підтримку та любов протягом усіх цих років. Коли я був готовий завершити тенісну кар'єру, саме вона дала мені необхідну підтримку та наснагу, щоб продовжувати. І саме завдяки їй у моєму житті відбулися деякі з найбільших перемог.

Найголовніша з них – наша донька Скай.

Я глибоко вдячний за те, що людям настільки небайдуже моє щастя. Але мене засмучує брак розуміння, доброти та співчуття, який багато хто продемонстрував стосовно Еліни. Навіть якщо хтось не розуміє причин її рішення або не погоджується з ними, будь ласка, пам'ятайте: у стосунках за зачиненими дверима відбувається набагато більше, ніж можна пояснити в одному дописі.

В Еліни є свої битви, які вона повинна пройти, так само як і в мене – свої. Я поважаю її вибір і причини цього рішення. Ми продовжуватимемо підтримувати одне одного й щиро піклуватися одне про одного, особливо тому, що в нас є спільна дитина.

Коли ми починаємо цей новий розділ нашого життя, я хотів би попросити всіх пам'ятати, що ми насамперед звичайні люди.

Не Гаель Монфіс та Еліна Світоліна, а просто Гаель та Еліна. Ми неідеальні, але робимо все, що в наших силах", – написав Монфіс.