Світоліна після розлучення з Монфісом пропустить турнір у Токіо

Українська тенісистка Еліна Світоліна (6) знялася з турніру категорії WTA 500 у Токіо.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Змагання в японській столиці мали стати для українки першими з 2016 року. Світоліна виступала на цьому турнірі чотири сезони поспіль — із 2013-го до 2016-го. Найкращим її результатом став вихід до півфіналу в останньому з цих років.

Окрім Світоліної, від турніру в Токіо відмовилися ще три тенісистки з першої десятки світового рейтингу – Іга Швьонтек, Джессіка Пегула та Марта Костюк. Українка раніше достроково завершила сезон-2026.

Нагадаємо, 19 жовтня Еліна оголосила про розлучення з французьким тенісистом Гаелем Монфісом. За кілька днів до цього Світоліна поступилася британці Сонай Картал у чвертьфіналі турніру WTA 1000 в Ухані.

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Раніше повідомлялось, що Світоліна вперше з 2019 року кваліфікувалась на Підсумковий турнір WTA Finals.