Марченко – про вихід збірної у Фінал КБДК: Це значить багато для команди і нашої країни

Капітан жіночої збірної України Ілля Марченко розповів про перемогу над командою Швейцарії у матчі групи Е кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг та прокоментував дебютний вихід своїх підопічних у фінальний раунд змагання.

Слова спеціаліста наводить портал Великий теніс України.

"Перший матч [проти Швейцарії] був трохи несподіваним для нас. Але це теніс, статися може що завгодно. Суперниця Марти показала справді хороший, дуже якісний теніс, неймовірно почувалася на корті, а Марті не вдалося знайти відповідь на це. Однак перед початком цього дня я знав, що нам треба взяти один сет, навіть не один матч, тож я все одно почувався доволі впевнено, що Еліна або пара зможуть його виграти. Матч Еліни теж був непростим, але щойно вона виграла цю партію, тоді й суперниця знала, що справу вже зроблено. Другий сет був простим, а парний матч уже був більше питанням честі. Наш дует був сильнішим, але виграти міг будь-хто", – поділився думкою Марченко.

Капітан збірної віддав належне українським тенісисткам і заявив, що наша команда має непогані шанси у фінальному раунді.

"Ми вперше пройшли до Фіналу, тому я дуже щасливий бути тут разом із командою. Віддаю їм належне, бо це ж не я граю. Еліна, Марта, Надя, Люда і Катя виконали чудову роботу. Я дуже щасливий, що ми поїдемо на фінальний турнір у Шеньчжень. Це означає багато для нашої команди, для нашої країни і тенісу в Україні. Для нас це велика честь і ми працювали саме заради цієї мети. Я думаю, що у нас є хороші шанси у Фіналі. Я сподіваюся, що всі будуть здорові і ми зможемо показати сильний теніс у Шеньчжені".

Фінал Кубку Біллі Джин Кінг відбудеться з 16 по 21 вересня у китайському Шеньчжені. В ньому візьмуть участь 6 команд-переможниць кваліфікаційного етапу, господарки турніру, а також минулорічні переможниці змагань, збірна Італії.

Нагадаємо, що у кваліфікації турніру в межах групи Е збірна України розгромила Польщу з рахунком 3:0, а потім здолала Швейцарію, 2:1.