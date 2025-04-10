Визначилися дати та місце проведення фінального раунду Кубку Біллі Джин Кінг

Фінальний раунд турніру жіночих національних збірних, Кубку Біллі Джин Кінг, відбудеться з 16 по 21 вересня в китайському Шеньчжені.

Про це повідомила пресслужба змагань в соцмережі Х.

Офіційний постер Фіналу КБДК BJKCup

Кваліфікація Кубку Біллі Джин Кінг проходить з 10 по 13 квітня. Шість груп по три команди грають у різних країнах. Лише переможці груп виходять до фінального раунду.

Господарки турніру, команда Китаю, разом з минулорічними чемпіонками, збірною Італії, автоматично кваліфікувалися до фінальної вісімки.

Збірна України грає матчі кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг у польському Радомі на закритих грунтових кортах. Суперницями нашої збірної стануть команди Польщі (11.04) та Швейцарії (12.04).

Нагадаємо, раніше визначилася заявка жіночої збірної України на ігри у Польщі.