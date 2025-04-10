Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Визначилися дати та місце проведення фінального раунду Кубку Біллі Джин Кінг

Станіслав Матусевич — 10 квітня 2025, 12:54
Визначилися дати та місце проведення фінального раунду Кубку Біллі Джин Кінг
Жіноча збірна України з тенісу
Svitolina Foundation

Фінальний раунд турніру жіночих національних збірних, Кубку Біллі Джин Кінг, відбудеться з 16 по 21 вересня в китайському Шеньчжені.

Про це повідомила пресслужба змагань в соцмережі Х.

Офіційний постер Фіналу КБДК
Офіційний постер Фіналу КБДК
BJKCup

Кваліфікація Кубку Біллі Джин Кінг проходить з 10 по 13 квітня. Шість груп по три команди грають у різних країнах. Лише переможці груп виходять до фінального раунду.

Господарки турніру, команда Китаю, разом з минулорічними чемпіонками, збірною Італії, автоматично кваліфікувалися до фінальної вісімки.

Збірна України грає матчі кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг у польському Радомі на закритих грунтових кортах. Суперницями нашої збірної стануть команди Польщі (11.04) та Швейцарії (12.04).

Нагадаємо, раніше визначилася заявка жіночої збірної України на ігри у Польщі.

Кубок Біллі Джин Кінг

Кубок Біллі Джин Кінг

Великий шанс для збірної України. Анонс матчів кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг
Ілля Марченко: Зміни у складах суперниць зробили нас фаворитами
Марта Костюк: Представляти мою країну з 2022 року стало ще більш особливим
Світоліна – про ігри Кубку Біллі Джин Кінг: Нам потрібно фокусуватися на собі
Перша ракетка Данії пропустить матчі кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг

Останні новини