Проблеми є, але настрій позитивний, – капітан збірної України розповів про готовність команди до фіналу КБДК

Капітан жіночої збірної України з тенісу Ілля Марченко в ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону поділився останніми новинами з табору команди перед фінальним раундом Кубку Біллі Джин Кінг, який наступного тижня відбудеться у Шеньчжені, та прокоментував виключення зі складу Олександри Олійникової.

"Настрій у команди позитивний, очікування від виступу найвищі. Готуємось до старту турніру", – сказав спеціаліст.

Дві перші ракетки України останнім часом мали пошкодження: Еліна Світоліна знялася з турніру в Цинциннаті через травму гомілкостопа, а Марта Костюк з болем у зап'ясті грала на US Open. Про стан здоров'я наших лідерок Марченко висловився наступним чином.

"Так, дійсно, проблеми є. Про готовність гравчинь точно я зможу сказати лише безпосередньо в Шеньчжені".

Оскільки до складу збірної була викликана лише одна номінальна парниця – Людмила Кіченок – капітан команди торкнувся теми можливої парної комбінації. Свого часу Костюк вдало виступала за Україну в дуеті з Даяною Ястремською, однак зараз такий варіант не розглядається.

"На сьогодні такої парної комбінації у збірній немає", – підкреслив Марченко.

З попередньої заявки команди на фінальний раунд КБДК було виключено Олександру Олійникову. Тенісистка заявила, що причини цього можуть полягати у неспортивній площині. Капітан спростував припущення Олійникової.

"Це суто її припущення. Тут немає чого коментувати. Я з нею спілкувався в Нью-Йорку і пояснив, чому тренерський штаб ухвалив таке рішення. Здавалося, ми зрозуміли одне одного. Але виявляється, що, мабуть, ні", – заявив Марченко.

Нагадаємо, що фінальний раунд КБДК відбудеться з 22 по 27 вересня у китайському Шеньчжені. За перемогу боротимуться вісім команд, серед яких другий рік поспіль зіграє збірна України. Чвертьфінальний матч проти Бельгії відбудеться 24 вересня о 05:00 за київським часом.