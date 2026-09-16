Костюк назвала свою головну мету в тенісі
Друга ракетка України Марта Костюк перед стартом турніру WTA 500 у мексиканській Гвадалахарі поділилася своєю головною метою у професійному тенісі.
Слова спортсменки наводить Великий теніс України.
Марті запропонували вибрати між трьома головними досягненнями: олімпійським "золотом", першою позицією в рейтингу WTA та титулом Grand Slam.
"Цікаве питання. Думаю, дуже складно стати першою ракеткою світу, не вигравши Grand Slam. Тому я б сказала, що обрала б перемогу на турнірі Grand Slam. Так, для мене це було б важливіше", – відповіла Костюк.
Тенісистка виступить у Гвадалахарі у статусі першої сіяної.
"Незалежно від номера посіву, всі дівчата тут – дуже сильні тенісистки. Єдине, що я намагаюся робити, – віддаватися на 100% і дивитися, як усе складатиметься. У мене немає якихось конкретних очікувань від цього турніру.
Мені подобається, що він трохи відрізняється від більшості турнірів, на яких ми граємо, тому що тут висота над рівнем моря. У нас не так багато таких змагань. У мене дуже хороші спогади. Колись я грала юніорський турнір на висоті, і це був чудовий досвід. Тут відчуття схожі", – прокоментувала Марта майбутній старт.
Нагадаємо, Костюк стартує у Гвадалахарі з другого раунду, а її першою суперницею буде американка Тейлор Таунсенд. Матч відбудеться 17 вересня орієнтовно о 02:00 за київським часом.