Визначилися всі півфіналістки Вімблдона-2024 у жіночому розряді
Стали відомі всі учасниці півфінальної стадії жіночого розряду Вімблдона-2024.
Чешка Барбора Крейчикова (32) зіграє проти кривдниці Еліни Світоліної — Єлєни Рибакіної (4) з Казахстану.
Хорватка Донна Векич (37) зустрінеться з італійкою Ясміне Паоліні (7), яка місяць тому грала у фіналі жіночого та парного Ролан Гаррос.
Обидва матчі відбудуться завтра, 11 липня. Час початку стане відомий пізніше.
Нагадаємо, чинна чемпіонка Вімблдона Маркета Вондроушова вилетіла ще в першому колі, а перша ракетка світу Іга Швьонтек несподівано зазнала поразки від Юлії Путінцевої.