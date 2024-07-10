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Визначилися всі півфіналістки Вімблдона-2024 у жіночому розряді

Игорь Чернявский — 10 липня, 19:55
Визначилися всі півфіналістки Вімблдона-2024 у жіночому розряді

Стали відомі всі учасниці півфінальної стадії жіночого розряду Вімблдона-2024.

Чешка Барбора Крейчикова (32) зіграє проти кривдниці Еліни Світоліної — Єлєни Рибакіної (4) з Казахстану.

Хорватка Донна Векич (37) зустрінеться з італійкою Ясміне Паоліні (7), яка місяць тому грала у фіналі жіночого та парного Ролан Гаррос.

Обидва матчі відбудуться завтра, 11 липня. Час початку стане відомий пізніше.

Нагадаємо, чинна чемпіонка Вімблдона Маркета Вондроушова вилетіла ще в першому колі, а перша ракетка світу Іга Швьонтек несподівано зазнала поразки від Юлії Путінцевої.

Векич Барбора Крейчикова Єлєна Рибакіна Ясміне Паоліні Вімблдон-2024

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