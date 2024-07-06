Швьонтек вилетіла з Вімблдону вже у третьому колі

Перша ракетка світу Іга Швьонтек поступилася казахстанці Юлії Путінцевій (35) у третьому колі Вімблдону-2024.

Матч тривав рівно 2 години та завершився з рахунком 3:6, 6:1, 6:2.

Швьонтек виконала 5 ейсів (для порівняння, Путінцева — жодного), але у грі польки було нетипово багато браку — аж 37 невимушених помилок, тоді як у суперниці лише 15.

Wimbledon — Grand Slam

Лондон, Велика Британія

Трава

Призовий фонд — £50,000,000

Третє коло, 6 липня

Юлія Путінцева (Казахстан) — Іга Швьонтек (Польща) 3:6, 6:1, 6:2





Зазначимо, що Швьонтек не вигравала Вімблдон ще жодного разу. Її найкращим результатом на цьому турнірі залишається чвертьфінал минулогорічного розіграшу, в якому вона поступилася Еліні Світоліній.



