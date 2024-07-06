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Швьонтек вилетіла з Вімблдону вже у третьому колі

Игорь Чернявский — 6 липня, 20:45
Швьонтек вилетіла з Вімблдону вже у третьому колі

Перша ракетка світу Іга Швьонтек поступилася казахстанці Юлії Путінцевій (35) у третьому колі Вімблдону-2024.

Матч тривав рівно 2 години та завершився з рахунком 3:6, 6:1, 6:2.

Швьонтек виконала 5 ейсів (для порівняння, Путінцева — жодного), але у грі польки було нетипово багато браку — аж 37 невимушених помилок, тоді як у суперниці лише 15.

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Третє коло, 6 липня

Юлія Путінцева (Казахстан) — Іга Швьонтек (Польща) 3:6, 6:1, 6:2

Зазначимо, що Швьонтек не вигравала Вімблдон ще жодного разу. Її найкращим результатом на цьому турнірі залишається чвертьфінал минулогорічного розіграшу, в якому вона поступилася Еліні Світоліній.

До слова, Світоліна впевнено розібралася з фіналісткою двох попередніх Вімблдонів Онс Жабер.
Юлія Путінцева Іга Швьонтек Вімблдон-2024

Іга Швьонтек

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