Алькарас: Намагаюся усвідомити, що переміг на Вімблдоні вже двічі

Іспанський тенісист Карлос Алькарас (3) прокоментував свою другу перемогу над Новаком Джоковичем (2) у фіналі Вімблдона-2024.

Його слова з післяматчевої конференції наводить Великий теніс України.

"Таке враження наче це вперше. Це дивовижне відчуття для мене — бути чемпіоном тут, на Вімблдоні, ще й двічі поспіль. Це чудово. Я дуже цим пишаюся і дуже щасливий. Я намагаюся усвідомити, що я виграв Вімблдонський турнір уже двічі" — сказав іспанець.

Карлос виграв Вімблдон вдруге поспіль — у фінальному матчі минулого року він також переміг Джоковича. Загалом це вже 4 трофей Grand Slam у кар’єрі 21-річного іспанця.