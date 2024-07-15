Джокович: Алькарас був кращим в усіх аспектах гри

24-разовий чемпіон турнірів Grand Slam Новак Джокович (2) вважає, що у фіналі Вімблдона-2024 його суперник Карлос Алькарас (3) був сильнішим в усіх аспектах гри.

Слова серба передає пресслужба Вімблдона.

"Карлос був кращим гравцем від початку до кінця. Він грав кожен удар краще, ніж я. Минулого року я програв епічний п’ятисетовий матч, де ми йшли нога в ногу. Цього року нічого подібного не було – перевага на його стороні. Він домінував на майданчику і заслуговує на перемогу. Він просто був кращим за мене в усіх аспектах гри: у рухах, у тому, як він просто красиво бив по м’ячу, чудово подавав, усе. Гірко програти фінал так, як я сьогодні", — підсумував тенісист.

Карлос виграв Вімблдон вдруге поспіль — у фінальному матчі минулого року він також переміг Новака Джоковича. Загалом це вже 4 трофей Grand Slam у кар’єрі 21-річного іспанця.

Зазначимо, менш як місяць тому Джокович переніс операцію на меніску, тож його участь у Вімблдоні взагалі була під питанням.