Світоліна: Після Вімблдона в мене були проблеми зі спиною

Українська тенісистка Еліна Світоліна (31) розповіла, що після Вімблдона-2024 у неї були проблеми зі спиною, але вона відпочила і готова до участі в Олімпійських іграх.

Слова одеситки передає NV.

"Я дуже рада, що в мене є можливість потрапити та виступати на Олімпіаді в такий важкий час для нашої країни. Сподіваюся, що зможу підготуватися, тому що у сезоні було дуже багато змагань і Олімпіада одна з них. Тобто кожного тижня в нас є турніри, на яких ми виступаємо і потрібен час, щоб підготуватися.

Після Вімблдону я трохи відпочила, тому що в мене були проблеми зі спиною. Зараз вже тренуюсь, поїду до Парижа вже через кілька днів, щоб підготуватися і гарно виступити. Сподіваюся, що все буде добре і буду себе нормально почувати", — сказала Світоліна.

Нагадаємо, на Вімблдоні українка змогла дійти до чвертьфіналу, де поступилася представниці Казахстану Єлєні Рибакіній. Напередодні Еліна припинила співпрацю зі своїм тренером.

Олімпійські ігри-2024 пройдуть із 26 липня до 11 серпня у Франції. Зазначимо, що на минулій Олімпіаді Світоліна виброла бронзу, здобувши перемогу у матчі за 3 місце саме над Рибакіною.